HME w lekkoatletyce 2023. Tak wygląda klasyfikacja medalowa. Polacy w czołówce

Piątek był udanym dniem polskich lekkoatletów na Halowych Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 metrów, a Adrianna Sułek pobiła rekord świata w pięcioboju, jednak to wystarczyło "tylko" do srebra w tej konkurencji.

Adrianna Sułek i Ewa Swoboda z medalami, bardzo dobre występy Polek

Adrianna Sułek zrobiła wszystko, aby w ostatniej konkurencji przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Bieg na 800 m wygrała z czasem 2:07.17. Mimo to minimalnie przegrała złoto z Nafissatou Thiam. Zawody ukończyła na drugim miejscu z wynikiem 5014 punktów, co od dzisiaj jest nowym rekordem Polski. Co więcej, to o jeden punkt więcej od dotychczasowego rekordu świata (Natalija Dobryńska zdobyła w 2012 roku 5013 punktów). W piątkowy wieczór pobiła go jednak Belgijka Thiam - obecnie to 5055 punktów.

Kilkanaście minut później medal wywalczyła Ewa Swoboda. Polka uzyskała czas 7,09 i przegrała tylko z halową mistrzynią świata Mujingą Kambundji, która prowadziła od początku biegu. Brązowy medal przypadł Brytyjce Daryll Neiti (7,12).

HME w lekkoatletyce. Oto klasyfikacja medalowa po piątku:

1. Portugalia - 2 złota

2. Niemcy - 1 złoto, 2 srebra, 1 brąz

3. Belgia - 1 złoto, 1 brąz

4. Włochy, Norwegia, Szwajcaria - 1 złoto

7. Polska - 2 srebra

8. Wielka Brytania - 1 srebro, 2 brązy

9. Czechy, Grecja - 2 srebra

11. Francja, Szwecja, Ukraina - 1 brąz

Rywalizacja w Stambule zakończy się w niedzielę 5 marca.