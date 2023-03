Sułek ujawnia. Mogło być jeszcze lepiej niż rekord świata. "Zapłaciłam za to"

Adrianna Sułek na halowych mistrzostwach Europy zdobyła srebrny medal. Przez chwilę do Polki należał również rekord świata. Po ostatniej konkurencji pięcioboju - biegu na 800 m - jasne stało się, że nasza lekkoatletka uzyskała wynik 5014 punktów, czyli o punkt więcej od poprzedniego rekordu (należał on do Nataliji Dobryńskiej i wynosił 5013 punktów). Niestety po pięciu sekundach na mecie zameldowała się Belgijka Thiam i odebrała jej złoty medal oraz rekord.

Adrianna Sułek blisko wygranej i rekordu świata. "Myślałam, że wygram"

Po zawodach Adrianna Sułek udzieliła emocjonującego wywiadu. - Chciałam mieć rekord świata, zrobiłam wszystko, żeby on znalazł się przy moim nazwisku. Przez trzy sekundy się nim mogłam cieszyć, ale potem linię mety przekroczyła Nafi... - ze łzami w oczach opowiadała srebrna medalistka halowych mistrzostw Europy i rekordzistka Polski.

Nasza zawodniczka do końca nie traciła nadziei. - Dzisiaj nie spodziewałam się, że Nafi zawalczy w ten sposób. Myślałam, że wygram. Biegłam dwie sekundy szybciej od założeń na 600 metrów. Zapłaciłam za to na ostatniej setce, bardzo bolało. Jestem z siebie dumna, bo walczyłam do ostatnich metrów. Zabrakło trochę szczęścia w pchnięciu kulą czy w skoku wzwyż, ale naprawdę zrobiłam to, co mogłam. Nie mam do siebie żadnych pretensji - dodała przed kamerami TVP Sport.

Wynik Adrianny Sułek 5014 od dziś jest nowym rekordem Polski. Po drodze 23-latka biła lub wyrównywała swoje rekordy życiowe w poszczególnych konkurencjach. Nie wyjedzie więc ze Stambułu z pustymi rękoma. Rewelacyjny występ dał jej srebrny medal. Brąz trafił do drugiej reprezentantki Belgii Noor Vidts