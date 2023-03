Rekord, rekord, rekord! Adrianna Sułek jest fantastyczna. Będzie goniła do końca

Rekordzistka świata Natalija Dobryńska patrzy, a Ada Sułek i Nafi Thiam wspaniale walczą w wieloboju na halowych ME w Stambule. Po trzech konkurencjach pięcioboju Polka jest druga, za podwójną mistrzynią olimpijską, świata i Europy. Sułek we wszystkich konkurencjach zaliczyła rekordy, a teraz przed nią to, co lubi najbardziej!

Fot. Charlie Riedel / AP Photo