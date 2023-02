Oficjalnie: Halowe ME w Stambule bez Duplantisa. Wielka niespodzianka

Najbliższe halowe mistrzostwa Europy będą 37. oficjalną edycją - cztery pierwsze edycje nosiły miano Europejskich Igrzysk Halowych. W 2021 roku najlepsi lekkoatleci w Europie rywalizowali w Toruniu. Wtedy Polska zajęła dziewiąte miejsce w klasyfikacji medalowej, zdobywając łącznie dziesięć krążków - jeden złoty, pięć srebrnych i cztery brązowe. Jedyny złoty medal dla Polski wywalczył Patryk Dudek w biegu na 800 m, wyprzedzając Marcina Lewandowskiego i Hiszpana Jesusa Gomeza. Dudek wtedy pobił rekord życiowy - 1:46.81.

Oficjalnie: Armand Duplantis nie wystąpi na halowych ME w Stambule. "Od grudnia wiedziałam"

Szwedzka federacja lekkoatletyczna poinformowała, że Armand Duplantis podjął decyzję o wycofaniu się z halowych mistrzostw Europy w Stambule, które odbędą się w dniach 2-5 marca tego roku. - Miałam oczywiście nadzieję, że Armand będzie z nami. Jednocześnie mam stuprocentową pewność, że dobrze planuje, opierając się na swoich celach. Od grudnia wiedziałam, że halowe mistrzostwa Europy nie są dla Armanda wysokim priorytetem - powiedziała Kajsa Bergqvist, kapitan Szwedów.

Szwecji na halowych mistrzostwach Europy w Stambule nie będą też reprezentować tacy zawodnicy jak Axelina Johansson, Joel Bengtsson, Yolanda Ngarambe i Jonas Glans. Warto podkreślić, że Armand Duplantis startował w 2021 roku w Toruniu i pobił halowy rekord w skoku o tyczce, uzyskując wynik 6,05 m. Szwedzki lekkoatleta jest mistrzem olimpijski z Tokio z 2021 roku oraz aktualnym mistrzem świata i Europy - zarówno na stadionie, jak i w hali.

Armand Duplantis nie będzie jedynym wielkim nieobecnym podczas zbliżających się ME w Turcji. Z zawodów zrezygnowała Justyna Święty-Ersetic, brązowa medalistka halowych MP w Toruniu na 400 m. Polka chce skupić się na mistrzostwach świata w Budapeszcie i jednocześnie dotrwać do igrzysk olimpijskich w Paryżu, zaplanowanych na 2024 rok. Przez uraz mięśnia dwugłowego w halowych ME nie wystąpi Pia Skrzyszowska. - Teraz najważniejsze jest zdrowie. Przede mną nowe cele sportowe - przekazała zawodniczka.