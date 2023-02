41-letni rekord świata w końcu pobity. Fenomenalny bieg [WIDEO]

Femke Bol jest bardzo utytułowaną lekkoatletką. Holenderka zdobyła m.in. brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio (400 m przez płotki), srebro na MŚ w Eugene w 2022 roku (sztafeta mieszana 4 × 400 m), trzy złote medale na ME w Monachium w 2022 roku (bieg na 400 m, sztafeta 4 × 400 m i bieg na 400 m przez płotki) czy dwa srebrne medale na halowych MŚ w Belgradzie w 2022 roku (bieg na 400 m i sztafeta 4 × 400 m). Femke Bol wzięła udział w lekkoatletycznych mistrzostwach Holandii w Apeldoorn.

Femke Bol nową rekordzistką świata w biegu na 400 m. "Wiedziałam, że rekord jest mój"

Holenderka Femke Bol brała udział w biegu na 400 m podczas halowych mistrzostw krajowych. 22-latka była bezkonkurencyjna od początku do końca biegu i nie dała się wyprzedzić Lieke Klaver. Femke Bol przybiegła na metę z czasem 49,26 s., przez co przeszła do historii. Holenderska lekkoatletka ustanowiła nowy halowy rekord świata i przebiła rezultat Jarmili Kratochvilovej z marca 1982 roku, kiedy pobiegła 49,59 s. Bol była szybsza od poprzedniej rekordzistki aż o 0,33 s.

Femke Bol nie ukrywała wielkiego wzruszenia po zakończeniu biegu i pobiciu rekordu. - Miałam nadzieję na pobicie rekordu, ale w życiu ma się nadzieję na wiele rzeczy i w większości przypadków tak się nie dzieje. Cieszę się, że pobiłam rekord i poprawiłam go o tak duży margines. Wiedziałam, że muszę się upewnić przed ostatnim okrążeniem, iż jestem pierwsza. Udało mi się pobić rekord dzięki fanom obecnym na hali. Nigdy wcześniej nie widziałam tutaj takiej publiki. Kiedy przekroczyłam linię to wiedziałam, że jest mój, bo tłum zrobił tak wielki hałas - mówiła Bol po biegu.

To nie pierwszy przypadek, gdy Femke Bol bije rekord świata w ostatnich miesiącach. Wcześniej ustanowiła rekord w biegu na 300 m przez płotki, kończąc rywalizację w 2022 roku w Ostrawie z czasem 36,86 s (poprzedni rekord na tym dystansie to 38.16 - red.). Dodatkowo holenderska lekkoatletka pobiła halowy rekord świata w biegu na 500 m w Bostonie z czasem 1:05.63 (poprzedni rekord to 1:06.31).