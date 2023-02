Szokujące sceny. Mistrzyni świata zasłabła kilka metrów przed metą. I straciła złoto

Letesenbet Gide to postać, której zbytnio przedstawiać nie trzeba. Etiopska lekkoatletka specjalizuje się w biegach długodystansowych i jest rekordzistką świata na różnych dystansach. 25-latka sięgnęła po brąz igrzysk olimpijskich w Tokio na dystansie 10 000 metrów, a rok później, czyli w 2022 roku, zdobyła złoty medal mistrzostw świata.

Teraz też pewnie zmierzała po złoty medal podczas MŚ w australijskim Bathurst, jednak kilka metrów przed metą zasłabła. Od razu podbiegł do niej mężczyzna, który próbował jej pomóc wstać. Gide została jednak zdyskwalifikowana. Najprawdopodobniej przez udzieloną z zewnątrz pomóc. Ostatecznie po złoto sięgnęła Agnes Tirop Chebet z Kenii.

Chebet wyprzedziła Etiopkę Tsigie Gebreselamę oraz biegaczkę z Kenii Agnes Jebet Ngetich.

Wyniki zawodów worldathletics.org

Na razie nie wiadomo, co ze zdrowiem biegaczki z Etiopii. Wiadomo za to, że podczas biegów co jakiś czas dochodzi do takich przykrych incydentów. Wystarczy przypomnieć sytuację z lipca, gdy Sara Benfares została zwieziona z bieżni na wózku inwalidzkim, po tym jak zemdlała tuż za linią mety (w biegu na 5000 metrów).

Czym są biegi przełajowe?

To biegi w terenie, najczęściej w lasach, na łąkach lub w innych miejscach, gdzie bieg jest naturalnie utrudniany przez przyrodę.