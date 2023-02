Co za bieg Pii Skrzyszowskiej. 43-letni rekord polski był o włos [WIDEO]

Od soboty 4 lutego w Łodzi trwa mityng lekkoatletyczny Orlen Cup. Blisko sześć tysięcy widzów zgromadziło się w Atlas Arenie, by oglądać najlepszych sportowców. Wielkie emocje zapewniła Pia Skrzyszowska, która do zbliżyła się do rekordu Polski i pobiła najlepszy wynik tego sezonu w Europie.

Rekord Polski o włos. Pia Skrzyszowska z fantastycznym wynikiem podczas Orlen Cup

Podczas zawodów Pia Skrzyszowska uzyskała wynik 7,78 sekundy, a dokładniej 7,772. Wygrała ze wszystkimi rywalkami, ale przyznała później, że zbyt wolno wyszła z bloków startowych. Gdyby nie to, prawdopodobnie zostałby nową rekordzistką kraju.

Najlepszym wynikiem w biegu na 60 metrów przez płotki wciąż może pochwalić się Zofii Bielczyk. 1 marca 1980 roku Sindelfingen uzyskała czas 7,77, który był rekordem świata i zapewnił jej halowe mistrzostwo Europy. Obecnym rekordem świata pozostaje wynik 7,68, należący do Szwedki Susanny Kallur.