Szokująca decyzja czterokrotnego mistrza olimpijskiego. Jednoznacznie

Mo Farah jest jedną z największych gwiazd biegów na długich dystansach. Brytyjczyk ma w dorobku cztery złote medale olimpijskie. W 2012 roku w Londynie okazał się najlepszy na dystansie 5000 i 10000 metrów, a cztery lata później w Rio de Janeiro powtórzył to osiągnięcie. Szansa na dublet w Tokio uciekła już na etapie kwalifikacji, bowiem zawodnik nie wywalczył przepustki na kolejne igrzyska.

Mo Farah nie wystąpi na igrzyskach w Paryżu w 2024 roku

Okazuje się, że Farah nie wystąpi również podczas najbliższych igrzysk, które odbędą się w 2024 roku w Paryżu. "Nie wybieram się na igrzyska. Myślę, że sezon 2023 prawdopodobnie będzie moim ostatnim" - zapowiedział zawodnik, cytowany przez skysports.com.

Brytyjczyk planuje w tym sezonie powrócić na trasę słynnego maratonu w Londynie, który zaplanowano na 23 kwietnia. Z zapowiedzi zawodnika wynika, że może to być ostatni bieg w jego karierze, a bieg przed własną publicznością ma być idealną klamrą. "To była niesamowita kariera, a udział w londyńskim maratonie to bardzo ważna sprawa. Nie wystąpiłem w ubiegłym roku i chcę dać sobie jeszcze jedną szansę" - stwierdził. "Wynik zależy od mojego organizmu. Chcę tylko stanąć na linii startu i zobaczyć, na co mnie stać. Póki co planuję udział tylko w tym wyścigu" - dodał brytyjski biegacz.

Farah wystąpił jak dotąd w londyńskim maratonie 5-krotnie, a najlepszy wynik zanotował w 2018 roku. Zajął wtedy trzecią lokatę, osiągając wynik 2:06.22 godz. Po raz ostatni wystartował w Londynie w 2019 roku.

39-latek oprócz czterech złotych medali olimpijskich ma w dorobku sześć złotych i dwa srebrne krążki mistrzostw świata oraz sześć medali mistrzostw Europy. Najlepiej zaprezentował się podczas MŚ w Moskwie w 2013 i w Pekinie 2 lata później, zdobywając dublet złotych medali na 5000 i 10000 metrów.

