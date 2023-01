Polska niedziela w Düsseldorfie. Skrzyszowska z "życiówką" i drugim wynikiem w historii

Halowy sezon lekkoatletyczny powoli nabiera rozpędu. W Europie rozgrywane są kolejne mityngi, które stanowią przygotowania do Halowych Mistrzostw Europy. Te odbędą się w Stambule w dniach 2-5 marca. Podczas niedzielnego mityngu w Düsseldorfie świetną dyspozycję zasygnalizowali po raz kolejny polscy sprinterzy.

Rewelacyjne starty Polaków w Dusseldorfie, Skrzyszowska z drugim wynikiem w historii

Najlepszy wynik zanotowała mistrzyni Europy w biegu na 100 metrów przez płotki z ubiegłego roku z Monachium, Pia Skrzyszowska. Polka już w eliminacjach pobiła rekord życiowy na 60 metrów przez płotki, osiągając czas 7.86. W finale pobiegła jeszcze lepiej. Skrzyszowska zameldowała się na mecie z czasem 7.84, poprawiając "życiówkę" i meldując się na czele europejskich tabel.

Mistrzyni Europy zbliżyła się tym samym do rekordu Polski (7,77), który od 1980 roku należy do Zofii Bielczyk. Skrzyszowska jest teraz współautorką drugiego wyniku w kraju. Czas 7.84 osiągnęła też w 1980 roku Grażyna Rabsztyn. - To dobre otwarcie sezonu, ale w kolejnym starcie - mam nadzieję - zejdę poniżej 7,80. Dziś pobiegłam dobrze, ale jeszcze lepiej prezentowałam się na treningach. Chcę poprawić rekord Polski, który wynosi 7,77 - powiedziała po niedzielnym zwycięstwie, cytowana przez Polsat Sport.

Polacy w Düsseldorfie ustrzelili dublet na 60 metrów przez płotki. W rywalizacji mężczyzn ze zwycięstwa cieszył się bowiem Jakub Szymański. Polak wygrał z czasem 7.63 i zanotował kolejne podium. W piątkowych zmaganiach na mityngu w Karlsruhe zajął 3. miejsce z wynikiem 7.60, bijąc w eliminacjach rekord życiowy (7.57).

W biegu na 60 metrów najlepsza okazała się z kolei Ewa Swoboda. Polka spokojnie przebrnęła eliminacje, osiągając czas 7.25. W finale stoczyła pasjonującą walkę z faworytką gospodarzy i mistrzynią Europy na 100 metrów z Monachium, Giną Lückenkemper. Obie zawodniczki wbiegły na metę z czasem 7.18, ale finalnie lepsza o dwie tysięczne sekundy okazała się Swoboda. Przed dwoma dniami w Karlsruhe Polka pobiegła 7.09 i zajęła drugie miejsce.

