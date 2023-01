Katastrofa w Słowenii. Zawalił się Ośrodek Przygotowań Olimpijskich

Zimowa aura w ostatnich dniach nawiedziła alpejskie kraje. Bardzo mocno odczuła to Słowenia, w której praktycznie bez przerwy pada śnieg. Niestety, natura nie była wyrozumiała dla konstrukcji Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Novym Meście, którego dach zawalił się w poniedziałkowe popołudnie.

Nadmiar śniegu i wody

Obiekt w niewielkiej słoweńskiej miejscowości był jednym z głównych miejsc, w którym na co dzień trenowali lekkoatleci i kolarze torowi. Specyficzna hala przykryta była membranowym dachem, który nie tylko utrzymywał wysoką temperaturę w środku, ale i przepuszczał dużo światła. Niestety, po konstrukcji praktycznie nie ma już śladu.

Według informacji podawanych przez portal "dolenjskilist.si", powodem zawalenia się dachu był nadmiar śniegu i wody, który zebrał się na nim po bardzo obfitych opadach, które nawiedziły Słowenię. Aleks Makovac, dyrektor instytutu zarządzającego ośrodkiem zarzeka się jednak, że wszystkie normy zostały wypełnione.

- Kilka dni temu doskonale wiedzieliśmy, jaka będzie pogoda, więc skontaktowaliśmy się z producentem dachu i robiliśmy wszystko dokładnie z podanymi instrukcjami. Dach został odpowiednio napompowany, a temperatura w środku podniesiona na tyle, że zalegający śnieg powinien samoczynnie topnieć. Niestety ten przykleił się do konstrukcji, co zaczęło stanowić problem. Rano byli u nas strażacy, którzy próbowali też wypompować zalegającą wodę, ale nie udało im się to - powiedział Makovac w rozmowie z "dolenjskilist.si".

W całym zamieszaniu o sporym szczęściu mogą mówić sportowcy, którzy na co dzień trenują w ośrodku w Novym Meście. Gdy doszło do zawalenia się dachu, na bieżni i torze nie było nikogo. Dzięki temu nikt nie ucierpiał.

Odbudowa

Władze centrum treningowego zapewniły też, że sprawa odbudowy konstrukcji zostanie rozwiązana najszybciej jak to możliwe. Producent miał zostać poinformowany o całym zajściu, a hala otrzyma nowy dach zostanie postawiony jak tylko pogoda pozwoli na prace budowlane. Wówczas, jeśli uszkodzeniu nie uległa wewnętrzna część obiektu, sportowcy będą też mogli wrócić do treningów.