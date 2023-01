LoLo Jones wyznała, że chce mieć dziecko. Zaczął się dramat. "Włamał się i został na noc"

Amerykańska sportsmenka LoLo Jones startowała na letnich igrzyskach w biegu przez płotki oraz na zimowych w bobslejach. Zdobyła dwa tytuły halowej mistrzyni świata w biegu na 60 m przez płotki. Jednak jak sama niegdyś przyznała, większym osiągnięciem dla niej było zachowanie dziewictwa. Mimo że ma już 40 lat, twierdzi, że nadal nigdy nie uprawiała seksu i zamierza robić to dopiero po ślubie.

Latem zeszłego roku Amerykanka zdradziła, że marzy o założeniu rodziny i posiadaniu dziecka. Z pewnością nie takiej reakcji mężczyzn oczekiwała. Słynąca z konserwatywnych poglądów sportsmenka od tego czasu musiała zmagać się z napastliwością trzech stalkerów, którzy zgotowali jej prawdziwe piekło.

O fatalnych przeżyciach napisała na Instagramie. "W zeszłym roku miałam trzech męskich prześladowców. Trzej faceci przekroczyli granicę, zagrozili bezpieczeństwu mojemu i moich przyjaciół, i zmienili moje życie. Pewien z nich włamał się do olimpijskiego centrum treningowego i został na noc w nadziei, że mnie znajdzie. Inny nadal nęka moich przyjaciół, próbując się ze mną skontaktować. I wreszcie trzeci wkradł się do mojego domu i powiedział policji, że zna mnie z Instagrama, a ja zaprosiłam go, żeby ze mną zamieszkał" - ujawniła.

"Nie jestem zainteresowana" - jasny przekaz LoLo Jones

Na koniec LoLo Jones dała jasno do zrozumienia, że nie życzy sobie tego rodzaju zalotów. "Skończyłam. Jeśli były jakieś wątpliwości, to wyrażę się cholernie jasno: nie jestem zainteresowana. Nie tędy droga" - skwitowała. Na jednym ze zdjęć dodała także napis: "Nie chcę spotykać się z nikim z Instagrama".

LoLo Jones startowała na igrzyskach w Pekinie (2008) i w Londynie (2012). W stolicy Wielkiej Brytanii zajęła czwarte miejsce w biegu na 100 m przez płotki. Później ogłosiła, że będzie rywalizować w bobslejach, a w 2014 r. została włączona do kadry olimpijskiej w Soczi, co spotkało się z ostrą krytyką. W nowej konkurencji zajęła 11. miejsce w rywalizacji dwójek.