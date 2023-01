Zajęła ostatnie miejsce w plebiscycie "PS". "Smutno, zdziwiona. Rozumiem Fajdka"

Katarzyna Zdziebło jest polską lekkoatletką, która specjalizuje się w chodzie sportowym. Miniony rok był dla niej bardzo udany. Wystartowała w trzech imprezach międzynarodowych i każdą z nich kończyła z medalem na koncie. Łącznie zdobyła trzy srebra na mistrzostwach świata w Eugene oraz mistrzostwach Europy w Monachium. Dorzuciła do tego również brązowy medal na drużynowych mistrzostwach świata, które odbyły się w Maskacie.

Zdziebło rozczarowana ostatnim miejscem w plebiscycie "Przeglądu Sportowego"

Mimo tego Polka zajęła ostatnie miejsce w niedawnym plebiscycie "Przeglądu Sportowego". W rozmowie z portalem WP SportoweFakty nie ukrywała zdziwienia, ale zaznaczyła jednocześnie, że nie jest to niesprawiedliwe.

- Nie ukrywam, że zrobiło mi się trochę smutno. Byłam zdziwiona, ale wiem, że to wybór kibiców. To pokazuje, że w lekkiej atletyce, mimo wielu sukcesów, wciąż mamy problem z dotarciem do fanów. Spotkałam się z opiniami kibiców i bliskich, że to niesprawiedliwe, ale nie zgadzam się z takim postawieniem sprawy. Moje miejsce w plebiscycie jest sprawiedliwe i pokazuje, że w sporcie na wszystko trzeba sobie zapracować. Żeby być rozpoznawalnym, nie wystarczy tylko wygrać jakichś zawodów, ale trzeba poświęcić sporo czasu i pieniędzy na inne działania - powiedziała.

Wielką burzę po plebiscycie wywołał Paweł Fajdek. Mistrz świata w rzucie młotem zajął dziewiąte miejsce w tym plebiscycie i był z tego powodu bardzo rozczarowany. Powiedział ironicznie, że "musi przestać wygrywać, bo im więcej zdobywa tytułów, tym niższe miejsce zajmuje". Zdziebło w rozmowie odniosła się do jego słów.

- Widać, że Paweł nie przygotował swoich wypowiedzi, a gdy wyszedł na scenę, to po prostu powiedział, co myśli. On jest zupełnie szczery, a ja bardzo szanuję takich ludzi. Zresztą muszę się przyznać, że rozumiem jego żal i zgadzam się z jego opinią. Sama zastanawiałam się, czy stawką plebiscytu nie powinien być jednak tytuł najpopularniejszego polskiego sportowca. Żeby wygrać, trzeba być zdecydowanie najbardziej popularnym zawodnikiem - dodała.

Nie tylko Fajdek był niezadowolony z miejsca w plebiscycie. Kolejną lekkoatletką, która nie ukrywała rozczarowania była Adrianna Sułek. Wicemistrzyni Europy z Monachium w siedmioboju znalazła się w gronie nominowanych, ale ostatecznie nie zajęła miejsca w czołowej dziesiątce (12. miejsce) plebiscytu i nie dostała statuetki. "Nie ma mnie w top10. Rozczarowani? Ja trochę tak" - napisała na Twitterze.

