Ojciec Fajdka wziął i wypalił. Bolesne słowa o Polsce

- Chyba muszę przestać wygrywać, bo im więcej zdobywam tytułów, tym niższe miejsce zajmuję - z ironią rzucił Paweł Fajdek w trakcie odbierania nagrody na 88. gali "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca Polski. Nagrody za zaledwie 9. miejsce, mimo że w 2022 r. Fajdek zdobył już piąty tytuł mistrza świata w rzucie młotem.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Słowa Fajdka podzieliły kibiców i dziennikarzy. Jedni zrozumieli rozczarowanie polskiego mistrza, inni zwrócili uwagę, że takie zachowanie to brak klasy i szacunku. Zdecydowanie do pierwszej grupy zaliczył się ojciec zawodnika - Waldemar Fajdek - który porozmawiał z portalem naTemat.pl.

- Zrobił to, co uważał i ja go popieram. Powiedział prawdę. Im więcej zdobywa dla Polski, to, zamiast iść do przodu, idzie do tyłu. Tyle wyrzeczeń przez cały rok. 300 dni poza domem, rodziną, dzieckiem. Ciężka praca. I taka zapłata? - powiedział Fajdek senior.

Podolski "rozsławił" Zabrze. Cały świat pisze o jego chamskim zachowaniu

I dodał: - Była złość. Było też zaskoczenie i rozczarowanie. Nic się w tym kraju nie zmienia. Jeszcze bardziej brnie się do tyłu zamiast do przodu. A potem zacząłem się z tego śmiać. Bo co tu robić? Jedno jest pewne – w tym kraju na pierwszym miejscu jest kłamstwo. I tyle.

"W tym kraju na pierwszym miejscu jest kłamstwo"

Na koniec gali Fajdek nie stanął do wspólnego zdjęcia z innymi sportowcami. - Ja bym też nie stanął. Bardzo słusznie zrobił. Pokazał, że nie został słusznie oceniony - skomentował zachowanie syna Fajdek senior.

Sam zawodnik w rozmowie ze Sport.pl przyznał, że widziałby siebie na drugim miejscu zaraz za plecami Igi Świątek. - Iga była bezkonkurencyjna. Tenis to sport globalny, niesamowicie się go ogląda, a takie sukcesy, w tak młodym wieku, to coś fenomenalnego. Chapeau bas, wielki szacunek. Takie historie rzadko się zdarzają. Na drugim miejscu chciałbym widzieć siebie. Jestem pięciokrotnym mistrzem świata i czegoś takiego w Polsce nie było. Na świecie jest tylko jeden człowiek, który miał tego więcej: Serhij Bubka. Na trzecim miejscu widziałbym Dawida Kubackiego, bo wywalczył medal olimpijski - wyliczał.

Dwukrotny mistrz kraju nad przepaścią. "To najczarniejszy scenariusz"

Z taką oceną zgodził się też ojciec zawodnika. - Pierwsze na pewno nie. Iga w 100 proc. na to zasłużyła. Ale w trójce powinien być. Jak sam powiedział, powinien być drugi. Bo on wiedział tak samo, że z Igą nie wygra. Ale żeby tak zrobić? Nieładnie - zakończył Fajdek senior.