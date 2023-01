Mistrz młota, mistrz narzekania. Fajdek przegina, czy tylko jest ambitny?

- Chyba muszę przestać wygrywać, bo im więcej zdobywam tytułów, tym niższe miejsce zajmuję - mówił Paweł Fajdek, odbierając statuetkę za 9. miejsce w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski w 2022 r. - Życzę udanej zabawy, bawcie się dobrze, na pewno lepiej niż ja - dodał, już schodząc ze sceny. Na końcu nie pojawił się na niej, gdy do zdjęcia zaproszono sportowców z pierwszej dziesiątki zestawienia. Z ostrą oceną dotyczącą wyników konkursu nie krył się kolejny już raz.

Trzecia edycja narzekania

W 2021 r., gdy zdobył olimpijski brąz, nie było go nawet w pierwszej dziesiątce zabawy organizowanej przez "Przegląd Sportowy" i Telewizję Polsat. "Wstyd. Nie pozdrawiam" - napisał na Twitterze. Nie chodziło mu tylko o siebie, ale przede wszystkim o kolegów i koleżanki: Wojciecha Nowickiego, który w Tokio zdobył złoto, i Anitę Włodarczyk, która także na igrzyskach triumfowała. "Trzecie złoto Anity powinno być docenione, trzecie złoto z rzędu!" - pisał w liście otwartym i sugerował, że fani chcieli osłodzić triumfującemu Robertowi Lewandowskiemu brak Złotej Piłki.

Narzekanie w wykonaniu Fajdka mogliśmy słyszeć też wcześniej, choć było ono subtelniejsze. W 2019 r., gdy zajął w plebiscycie trzecie miejsce, przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym": - Trzeci to już byłem, więc jest niedosyt. Wtedy zresztą zdobywałem pierwszy tytuł MŚ. Teraz liczyłem na trochę więcej, skoro tytuł zdobyłem już po raz czwarty, a wiemy, że obrona tytułu jest zawsze najtrudniejsza. Miałem nadzieję, że to jednak nie pierwszy tytuł mistrza świata jak w przypadku Barka Zmarzlika, nie pięćdziesiąt parę bramek jak w przypadku Roberta, ale ten mój kolejny medal zdobędzie trochę większe uznanie kibiców - opisywał, odnosząc się do tych, którzy go wyprzedzili.

Z drugiej strony przyznawał, że rywalizacja w plebiscycie jest zacięta. Podczas odbioru nagrody na scenie nawiązał do słów Ryszarda Szurkowskiego. - Do wszystkiego trzeba dorosnąć. Jeżeli komuś pisane są medale, to potrzebuje cierpliwości - cytował. Statuetkę przekazał na licytację dla wybitnego kolarza, który po wypadku walczył o normalne życie.

Być może o cierpliwość kończącemu w tym roku 34 lata Fajdkowi jest trudniej. Czas leci, kolejne imprezy za nim, a miejsca w plebiscycie wciąż rozczarowujące. Lekkoatleta, który był najmłodszym mistrzem świata w historii swojej konkurencji, w plebiscycie na sportowca roku nominowany był siedem razy. Czterokrotnie znalazł się w pierwszej piątce, w tym dwa razy na trzecim stopniu podium.

Paweł Fajdek w plebiscycie na sportowca roku w Polsce MK/fot. AG

"To medale są wymierne i to one są prawdziwą nagrodą"

Choć w sporcie hasło "drugi to pierwszy przegrany" zwykle pomaga w budowaniu sukcesu i świadczy o ambicji sportowca, to raczej nie ma co go stosować do plebiscytów, które są formą zabawy i rozrywki. Wie to dobrze Tomasz Majewski, dziś wiceprezes PZLA, kiedyś dwukrotny złoty medalista olimpijski w pchnięciu kulą (2008 i 2012). Majewski nigdy w plebiscycie "PS" nie triumfował.

- Wygrać tego plebiscytu mi się nigdy nie udało. Przez chwilę byłem trochę zawiedziony, ale takie konkursy nie liczą się tak, jak medale. To one są wymierne i to one są prawdziwą nagrodą - tłumaczy człowiek, który mógłby być obecnie nieporównywalnie bardziej zawiedziony plebiscytem od Fajdka.

- To jest zabawa, w której głosują kibice i tak do tego trzeba podchodzić, jak do zabawy. Nie da się przecież porównać medali i osiągnięć z różnych dyscyplin, nie ma za to punktów. Tu o wyniku nie rozstrzyga kapituła. Jak się chce być wysoko, to trzeba zmobilizować fanów - radzi. I kontynuuje: - Lekkoatleci zwykle jako grupa dostają najwięcej głosów. W poprzednim roku zdominowaliśmy pierwszą dziesiątkę plebiscytu, w tym roku było inaczej, może dlatego, że mieliśmy tak dużo nominowanych i te głosy trochę się rozbiły. Ta zabawa jest też zwykle odzwierciedleniem tego, która dyscyplina jest najbardziej popularna i która ma najbardziej zaangażowanych kibiców. Zwykle dobrze radzą sobie tu żużlowcy czy siatkarze i to jest naturalne. Ze mną kiedyś wygrał Robert Kubica, który nie był przecież mistrzem świata (2008 rok - red.), czy Justyna Kowalczyk, która przy moim złocie olimpijskim miała akurat słabszy sezon - mówi Majewski.

Kulomiot, choć kończył karierę obwieszony medalami olimpijskimi oraz tymi za mistrzostwo Europy czy wicemistrzostwo świata, w plebiscycie najwyżej był drugi.

"Więcej osób będzie pamiętało złoto olimpijskie niż tę galę"

Przykładając rangę medali do wyników zabawy, niedosyt mogłaby mieć inna mistrzyni - Anita Włodarczyk. Młociarka plebiscyt na najlepszego sportowca wygrała raz, choć mistrzynią olimpijską była trzykrotnie. Aby policzyć jej złote medale z najważniejszych imprez, zabrakłoby palców u rąk. Gdy rok temu po olimpijskim sukcesie w plebiscycie wyprzedził ją zdobywca największej liczby goli w jednym sezonie Bundesligi Robert Lewandowski, młociarka była zadowolona. Na wspomnienie o wpisie oburzonego Fajdka tylko się uśmiechnęła.

- Zawsze będzie ktoś taki, komu te decyzje nie będą się podobały. We wcześniejszych latach było podobnie. Ja do tego tak nie podchodzę. Każdy z nas jest wyjątkowy. Jak byliśmy dziećmi i zaczynaliśmy swą przygodę ze sportem, każdy z nas marzył, by w ogóle stanąć na tej scenie, aby być w pierwszej dziesiątce plebiscytu. Za 30 lat więcej osób będzie pamiętało moje trzecie złoto olimpijskie niż dzisiejszą galę mistrzów sportu - tłumaczyła Włodarczyk. W podobnym tonie wypowiadali się inni olimpijscy medaliści. - Każdy z nas, kto jest w 10. czy nawet 20., powinien czuć się zwycięzcą - mówił Dawid Tomala, triumfator w chodzie w Tokio. - Pierwszą dziesiątkę zawsze traktowałem tu jako sukces - dodawał srebrny (a potem złoty) medalista olimpijski w ciężarach Szymon Kołecki. Przypominając sobie poprzednie edycje, trudno znaleźć sportowca, który po każdym plebiscycie tak na jego wyniki by narzekał.

A może Paweł Fajdek już zaczyna akcję mobilizacyjną wśród fanów i podbija medialność? Choć w tym roku wygrała Iga Świątek, najwięcej po plebiscycie mówi się o młociarzu.

- Pożyjemy, zobaczymy - uśmiecha się Majewski. - Żeby jednak w ogóle znaleźć się w tym plebiscycie w przyszłym roku, trzeba mieć medal mistrzostw świata, czego oczywiście Pawłowi życzę - kończy wiceprezes PZLA.