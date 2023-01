Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu. I podaje, na którym powinien być miejscu

- Dla mnie nie, ale myślę, że to większe rozczarowanie dla całego środowiska lekkoatletycznego i dla kibiców, którzy na mnie głosowali. Ja jestem przyzwyczajony, że tak się mają sprawy. Już na scenie powiedziałem, że im więcej sukcesów, tym jestem niżej w tym plebiscycie. Ja robię swoje: trenuję, poświęcam zdrowie, poświęcam czas, który powinienem spędzać z dzieckiem i z żoną. Chcę wygrywać, zdobywać medale dla kraju, a jeżeli ludzie wolą doceniać inne wydarzenia, inne dyscypliny, które nie zawsze są okraszone wielkimi sukcesami, to już ich wybór. Ja mam wiernych kibiców i dla nich będę dawał z siebie 120, a nawet 300 procent - mówił na gorąco pięciokrotny mistrz świata, a nasz wywiad prosto z Gali Mistrzów Sportu możecie obejrzeć tutaj:

Fajdek tuż po gali był rozgoryczony, ale pozował do zdjęć i rozmawiał z dziennikarzami. Gdy zapytaliśmy go, jak jego zdaniem powinna wyglądać najlepsza trójka, odparł błyskawicznie: - Iga była bezkonkurencyjna. Tenis to sport globalny, niesamowicie się go ogląda, a takie sukcesy, w tak młodym wieku, to coś fenomenalnego. Chapeau bas, wielki szacunek. Takie historie rzadko się zdarzają. Na drugim miejscu chciałbym widzieć siebie. Jestem pięciokrotnym mistrzem świata i czegoś takiego w Polsce nie było. Na świecie jest tylko jeden człowiek, który miał tego więcej: Serhij Bubka. Na trzecim miejscu widziałbym Dawida Kubackiego, bo wywalczył medal olimpijski - wyliczał.

Fajdek niezadowolony. Jego słowa na gali Mistrzów Sportu wywołały konsternację

O kolejnym plebiscycie nie myśli, wcześniej ma bardzo konkretny cel do zrealizowania. - Na razie skupiam się na tym, żeby wygrać kolejne mistrzostwo świata. Bardzo mi na tym zależy, nad tym trzeba popracować, a później będę się martwił plebiscytami... - zakończył.

Wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Polski 2022 roku:

Iga Świątek (tenis) Bartosz Zmarzlik (żużel) Robert Lewandowski (piłka nożna) Kamil Semeniuk (siatkówka) Dawid Kubacki (skoki narciarskie) Mateusz Ponitka (koszykówka) Adrian Meronk (golf) Katarzyna Wasick (pływanie) Paweł Fajdek (lekkoatletyka) Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup, Dominik Czaja (wioślarstwo)