"Nagi biegacz" zakończył karierę. Trzykrotny medalista IO i notoryczny skandalista

Francuz Mahiedine Mekhissi był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w ostatnich latach w lekkoatletyce. Biegacz starł się w 2011 roku z Mehdim Baalą podczas mityngu Diamentowej Ligi w Monako. Dochodziło nawet do walk na pięści. Wtedy biegacze otrzymali dziesięciomiesięczne zawieszenie, 1500 euro grzywny i 50 godzin prac społecznych. W 2012 roku Mekhissi przewrócił maskotkę, która chciała mu wręczyć torbę z prezentami po zdobyciu złotego medalu ME w Helsinkach. Francuz nie przeprosił za to zdarzenie, mimo że w tym kostiumie występowała 14-letnia dziewczynka.

Trzykrotny medalista olimpijski zakończył karierę w wieku 37 lat. "Treningi nie sprawiają mi przyjemności"

Mahiedine Mekhissi poinformował w rozmowie z dziennikiem "L'Equipe", że zakończył sportową karierę w wieku 37 lat. - Przestaję, bo nie mam już chęci i treningi nie sprawiają mi przyjemności. Poczułem, że czas powiedzieć stop. Biegałem po to, by być mistrzem świata, mistrzem olimpijskim, zdobywać medale i bić rekordy. Jeśli nie masz chęci, by osiągnąć te cele, to nie ma sensu kontynuować kariery - powiedział. Francuz pożegnał się z kibicami w mediach społecznościowych. "Nadszedł czas. Ten sport dał mi wiele, przeżyłem niesamowitą przygodę. Dziękuję Wam wszystkim" - napisał na Twitterze.

Mahiedine Mekhissi zdobył trzy medale podczas igrzysk olimpijskich w biegu na 3000 m z przeszkodami - uzyskał srebro w Pekinie (2008) i Londynie (2012) oraz zdobył brązowy medal w 2016 roku w Rio de Janeiro. Francuski biegacz zasłynął też z dyskwalifikacji na mistrzostwach Europy w 2014 roku w Zurychu. Wtedy Mekhissi przekroczył linię mety jako pierwszy, ale zdjął koszulkę przed końcem biegu, co uznano za złamanie dwóch artykułów regulaminu. Mimo tego Francuz zdobył pięć złotych medali na mistrzostwach Europy.

Dodatkowo Mahiedine Mekhissi pozostaje rekordzistą Europy na 3000 m z przeszkodami z czasem 8:00.09, uzyskanym w 2013 roku w Paryżu. Mekhissi jest też rekordzistą w biegu na 2000 m z przeszkodami z czasem 5:10.68. Francuz osiągnął ten wynik w czerwcu 2010 roku na zawodach w Reims.