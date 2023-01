Awantura z udziałem polskich biegaczy. Jeden w szpitalu, złamany staw skokowy

Do zdarzenia miało dojść w Kruszwicy (woj. małopolskie). Portal MojaKruszwica.pl donosi, że w noc sylwestrową nasz najszybszy w zeszłym roku płotkach Sebastian Urbaniak został pobity przez Jakuba Krzewinę. W skutek pobicia Urbaniak miał doznać złamania kości piszczelowej.

Jakub Krzewina miał pobić Sebastiana Urbaniaka. Wielka afera w polskiej lekkoatletyce

Serwis MojaKruszwica.pl podaje, że w noc sylwestrową Sebastian Urbaniak poszedł po alkohol do sklepu. Po drodze miał zobaczyć w oknie Ewe Swobodę, do której ma ponoć słabość. Płotkarz chciał wejść do mieszkania, by się z nią spotkać, ale drzwi otworzył mu Jakub Krzewina i się zaczęło.

- Byłem zszokowany nawet tym, że spotkam go na sylwestrze w Kruszwicy. Podszedł do mnie, groził mi. Zaczęliśmy dyskutować i naruszył moją przestrzeń osobistą. Odepchnąłem go. Jakub zaatakował mnie i pobił. Złamał mi staw skokowy. Musiałem przed nim uciekać ze złamaną nogą. Bronił mnie kuzyn, wzywałem pomocy. Gdyby nie on, to skopaliby mnie na chodniku. Ponadto mówił swojemu koledze, doszły mnie takie słuchy, żeby kopał mnie po nogach. Więc było to z premedytacją - powiedział 22-latek dla kruszwickiego portalu i dodał, że Krzewina nie zaatakował go sam.

"Przegląd Sportowy" ustalił jednak, że Ewy Swobody w Kruszwicy... w ogóle nie było. Potwierdził to będący w bliskich relacjach ze sprinterką Krzysztof Kiljan. - W tym samym czasie byłem razem z Ewą na Śląsku, spędzaliśmy czas u niej w domu wraz z jej rodzicami, więc ani Ewy, ani mnie na pewno w Kruszwicy nie było - powiedział biegacz specjalizujący się w biegu na 110 m przez płotki. Można zatem przypuszczać, że Urbaniakowi po prostu wydawało się, że w oknie widzi Swobodę.

Zmartwiony sytuacją jest trener Urbaniaka, Marian Nowakowski. - Sebastian, podobnie jak Jakub, bywa często bardzo porywczy i wdaje się w awantury, z których wychodzi z kontuzjami. No cóż, taki ma charakter. Ja teraz myślę tylko o tym, żeby był zdolny do treningu w obliczu letniego sezonu - powiedział szkoleniowiec w rozmowie z "PS".

Krzewina był już na policji. Złożył zeznania i odcina się od relacji Urbaniaka

Policja z Kruszwicy potwierdziła, że prowadzi śledztwo ws. pobicia. Urbaniaka leżącego na chodniku miał znaleźć jeden z policyjnych patroli. W rozmowie z portalem MojaKruszwica.pl poszkodowany zasugerował, że Jakub Krzewina jest poszukiwany przez policję. Krzewina jednak odcina się od tych słów, podobnie jak od tych, sugerujących, że miał pobić Urbaniaka.

- Byłem na policji na przesłuchaniu. Złożyłem stosowne zeznania Chciałbym więcej powiedzieć, ale nie mogę ujawniać pewnych rzeczy. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Boli mnie to i wkurza, bo to moje miasto, wiadomo plotki. Nie mogę nic więcej powiedzieć na ten moment - przekazał 33-latek, dodając, że nazywanie go "poszukiwanym" jest dziwne, bo nie było żadnego problemu ze złożeniem zeznań.

Jak informuje "Super Express" sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu. Urbaniak jest już po specjalistycznym zabiegu, który przeprowadzono w Bydgoszczy. Czeka go teraz dłuższa przerwa od uprawiania sportu. Zawodnik Vectry Włocławek w ubiegłym roku uzyskał wynik 49.68 s., czyli piąty czas w Polsce na 400 m przez płotki w historii. Z kolei Krzewina w trakcie zawieszenia próbuje sił w sztukach walki, a także w trenowaniu młodych lekkoatletów w specjalnej sekcji kibicowskiej przy Lechu Poznań. Halowy mistrz świata w sztafecie z 2018 roku, kiedy to pobił rekord Europy wraz z Karolem Zalewskim, Rafałem Omelko i Łukaszem Krawczukiem, podkreśla swój gorliwy patriotyzm. Regularnie uczestniczy w Marszu Niepodległości, a na ciele ma wytatuowane hasło "Bóg. Honor. Ojczyzna".

Sebastian Urbaniak wydał oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym nie tylko powiedział nieco więcej na temat swojego stanu zdrowia, ale przede wszystkim zdementował wersję wydarzeń przedstawioną przez serwis MojaKruszwica.pl. "Z uwagi na pojawiające się doniesienia medialne, zawierające nieprawdziwe informacje związane z moją osobą i okolicznościami zdarzenia z dnia 31 grudnia 2022 r., a także treść ostatniego artykułu, który pojawił się na łamach gazety lokalnej i do którego także mam zastrzeżenia, wskazuję, że w związku z doznanymi przeze mnie urazami obecnie trwają dalsze konsultacje i czynności medyczne" - pisze na wstępie płotkarz.

