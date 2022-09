Ile waży dysk olimpijski? Stworzył go niemiecki nauczyciel gimnastyki

Ile waży dysk olimpijski? Kilka słów o słynnej dyscyplinie

Ile waży dysk olimpijski? Przed odpowiedzią na to pytanie warto poświęcić choć kilka słów samej dyscyplinie. Rzut dyskiem jest chyba tak stary, jak same igrzyska i to także te odbywające się w starożytności. Myśląc o sztuce starożytnej Grecji, najczęściej mamy przed oczyma kilka rzeźb, których sława ocalała do naszych czasów. Jedną z nich jest przecież ''Dyskobol'' Myrona z V w. p.n.e. zrekonstruowany z późniejszych rzymskich kopii. Pochwała atlety rzucającego dyskiem stała się wzorem dla idealnych proporcji męskiego ciała. Czy dzisiaj również podziwiamy dyskoboli tak, jak starożytni?

Z pewnością sposób postrzegania rzutu dyskiem zmienił się. W starożytności był jedną z konkurencji pięcioboju. Dzisiaj jest to pełnoprawna dyscyplina sportowa. Nowożytne zawody w rzucie dyskiem wraz z właściwymi sobie zasadami powstały w XIX w. na terenie Niemiec. Interesujący jest fakt, że ich początki były bardzo niepozorne. Konkurencja została odwzorowana przez niemieckiego nauczyciela gimnastyki Christiana Georga Kohlrauscha i jego uczniów. Inspirowani starożytnością, metodą prób i błędów opracowali współczesny dysk, jego wagę i technikę rzucania. Powodzenie tego eksperymentu doprowadziło do tego, że rzut dyskiem pojawił się w programie pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich, które odbyły się w 1896 r.

Ile waży dysk olimpijski dla mężczyzn? A ile dla kobiet?

Ile waży dysk olimpijski? Jego waga jest dosyć duża, bo w przypadku seniorów mężczyzn wynosi 2 kg. Kobiety i młodzicy do 15. roku życia rzucają dyskiem o ciężarze 1 kg. W przypadku juniorów do 18. roku życia jest to 1,5 kg lub 1,75 kg. Wielkość dysku to odpowiednio:

219 do 222 mm średnicy dla mężczyzn;

180 do 182 mm średnicy dla kobiet.

Kiedy rzut dyskiem jest nieważny? Sprawdzamy!

Kiedy rzut dyskiem jest nieważny? Co decyduje? Technika rzutu dyskiem zmieniała się. Dość szybko zaczęto tu jednak wykorzystywać styl obrotowy, który z modyfikacjami przetrwał do dzisiaj. Rzut wykonuje się obecnie stojąc w wyznaczonym do tego kole. Posiada ono średnice 2,5 m i jest otoczone siatką ochronną o wysokości 4 m. Osłony pozbawiony jest tylko wylot, przez który musi być wykonany rzut dyskiem. Przedmiot koniecznie musi upaść w wycinku koła o kącie 40 stopni.

Jak wygląda technika rzutu? Wszystko zaczyna się od ustawienia się tyłem do kierunku rzutu. Dysk musi być trzymany w wyprostowanej ręce. Jest wyrzucany podczas obrotu. Rzut może być nieważny wtedy, gdy:

w trakcie obrotu zawodnik dotknie koła;

zawodnik opuści koło przed upadkiem dysku;

zawodnik opuści koło inaczej niż tyłem.

Jaki jest rekord świata w rzucie dyskiem?

Jaki jest rekord świata w rzucie dyskiem? Obecnie najlepsze wyniki to:

74,08 m wśród mężczyzn, które w 1986 r. osiągnął Jürgen Schult z NRD;

wśród mężczyzn, które w 1986 r. osiągnął Jürgen Schult z NRD; 76,80 m jeśli chodzi o kobiety, wynik osiągnęła Gabriele Reinsch z NRD w 1988.

Warto przypomnieć o tym, że doskonałe wyniki w rzucie dyskiem miały polskie zawodniczki i polscy zawodnicy. Chodziło zarówno o rekordy świata czy Europy, jak i medale wielkich imprez sportowych, w tym olimpijskie. Warto wspomnieć w szczególności:

złoty medal olimpijski Haliny Konopackiej w Amsterdamie (1924 r.);

srebrny medal olimpijski Jadwigi Wajsówny w Berlinie (1936 r.);

srebrne medale olimpijskie Piotra Małachowskiego w Pekinie i Rio de Janeiro (2008 i 2016);

brązowy medal olimpijski Jadwigi Wajsówny w Los Angeles (1932 r.).

