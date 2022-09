Ile waży kula do pchnięcia? Sprawdź koniecznie, jak duże jest to wyzwanie dla zawodników

Ile waży kula do pchnięcia? Co warto wiedzieć o pchnięciu kulą?

Ile waży kula do pchnięcia? Zanim odpowie się na to techniczne pytanie, warto przypomnieć kilka ważnych informacji na temat samej dziedziny sportowej. Pchnięcie kulą jest jednym z najbardziej charakterystycznych sportów, które kojarzą się z igrzyskami olimpijskimi. Nic dziwnego, bo uprawiano je już na zawodach w starożytności. Okazuje się, że pierwszą wzmiankę o takiej aktywności można znaleźć już u Homera. Wojownicy oblegający Troję mieli urządzać zawody w rzucie skałą.

W późniejszych czasach można znaleźć informacje o tym, że rozrywką angielskich żołnierzy z XVII w. było rzucanie kulą armatnią na odległość. Reguły pchnięcia kulą jako dyscypliny zostały określone ok. 1860 r. Początkowo samo pchnięcie odbywało się w kwadracie, dopiero w 1906 r. zastąpiono go kołem o średnicy siedmiu stóp. Początkowo był to sport wybitnie męski. Pierwsze zawody w pchnięciu kulą dla kobiet rozegrano dopiero w 1917 r.

Ile waży kula do pchnięcia kulą dla mężczyzn? Ile dla kobiet?

Ile waży kula do pchnięcia kulą dla mężczyzn? O ile jest cięższa od tej, która przeznaczona jest dla kobiet? Już na pocz. XX w. waga kuli ustalona została na 16 funtów. Jest to 7,257 kg. W przypadku kobiet ciężar ten jest mniejszy. Panie pchają kulę o masie 4 kg.

W przypadku juniorów i juniorek używa się kul odpowiednio lżejszych. W przypadku mężczyzn jest to 5 lub 6 kg. Kobiety pchają kulami o wadze 3 kg. Ciekawe jest przy tym to, że w przypadku tego sportu obowiązują pewne charakterystyczne zasady. Przede wszystkim przed wykonaniem rzutu kula musi dotknąć szyi kulomiota. Dodatkowo warto wiedzieć o tym, że:

Zawodnik musi opuścić koło jego tylną częścią. W przeciwnym razie nie dojdzie do uznania rzutu.

Pchnięta kula musi trafić w obszar, który stanowi wycinek koła o kącie 34,92 stopnia.

Pchnięcie może być wykonywane dwiema technikami. Pierwszą z nich jest technika z doskoku, drugą zaś technika obrotowa.

Ile waży kula do pchnięcia kulą na olimpiadzie? Ile można nią rzucić?

Wiemy już, ile waży kula do pchnięcia kulą na olimpiadzie. Ile więc można nią rzucić? Wiele zależy od talentu, wyćwiczenia, sposobu opanowania techniki i siły. Oczywiście najlepsze rezultaty osiągają tu zawodowi sportowcy. Zwłaszcza dawniej często łączyli oni różne dyscypliny rzutowe. Choćby polska mistrzyni olimpijska z Amsterdamu (1928 r.), Halina Konopacka, swój największy laur wywalczyła w rzucie dyskiem, ale jako kulomiotka była wielokrotną mistrzynią i rekordzistką Polski.

Co z najlepszymi rezultatami jeśli chodzi o pchnięcie kulą? Mamy sporo szczęścia, bo dwa najlepsze wyniki w historii wśród mężczyzn są dziełem ostatnich latach:

Ryan Crouser ze Stanów Zjednoczonych w 2021 pchnął kulą na odległość 23,37 m (zawody w Eugene).

(zawody w Eugene). Joe Kovacs również z USA uzyskał w 2022 wynik 23,23 m (Zurych).

(Zurych). Randy Barnes z USA uzyskał w 1990 r. trzeci w historii wynik. Było to pchnięcie kulą na odległość 23,12 m.

Co z najlepszymi wynikami wśród kobiet? Tutaj przodowały reprezentantki państw dawnego bloku komunistycznego. Najlepsze rezultaty uzyskały:

Natalja Lisowska z ZSRR, która w 1987 r. pchnęła kulą na odległość 22,63 m .

. Ilona Slupianek z NRD w 1980 r. uzyskała odległość 22,45 m.

Helena Fibingerová z Czechosłowacji pchnęła kulą w 1977 r. na odległość 22,32 m.

