Ile km ma maraton? Idea biegu sięga starożytnej Grecji

Ile km ma maraton?

Ile km ma maraton? Warto rozpocząć od podstawowych kwestii, które dotyczą biegu maratońskiego. Współcześnie ta niezwykle trudna i wymagająca długotrwałego treningu dyscyplina sportowa cieszy się niesłabnącą popularnością. Startujący w niej zawodnicy mają przebiec w możliwie krótkim czasie dystans 42 km i 195 m. Taki dystans obowiązuje od igrzysk olimpijskich w Londynie (1908 r.).

Bieganie maratonów jest jednak nie tylko dyscypliną olimpijską, ale też jednym z bardzo rozpoznawalnych sportów. Obecnie właściwie każde duże miasto posiada w kalendarzu imprez tego typu zawody. Nie jest to jednak bardzo długa tradycja. W Polsce pierwszy maraton odbył się w 1924 r. na trasie z Rembertowa do Zegrza i z powrotem. Zwycięzcą został dwukrotny olimpijczyk Stefan Szelestowski. Znacznie później w naszym kraju upowszechniła się tradycja miejskich biegów masowych. Ciekawe jest to, że pierwszą masową imprezą tego typu stał się Maraton Dębno z pierwszą edycją rozegraną w 1969 r. Najbardziej popularny jest za to o 10 lat młodszy Maraton Warszawski.

Tradycje biegów maratońskich na świecie są o wiele starsze. Można wyliczyć 14 krajów, w których organizuje się przynajmniej jeden bieg masowy z udziałem ponad 5 tys. uczestników. Jednym z najliczniejszych jest Maraton Berliński (ponad 40 tys. uczestników). Jednak najstarszymi biegami są Maraton Bostoński rozgrywany od 1897 r. i najstarszy w Europie bieg w Koszycach (odbywający się od 1924 r.).

Ile km ma półmaraton?

Przygotowanie do biegu maratońskiego wymaga bardzo ciężkiego treningu. Nie od razu można wystartować w zawodach na pełnym dystansie. Stąd popularność krótszych zawodów, w których uczestnicy mają przebiec np. 10 km. Popularne są też formy pośrednie. Ile km ma półmaraton stanowiący dobrą wprawkę do biegu na pełnym dystansie? Jego ukończenie wymaga pokonania 21 km i 97 m.

Ile trwa maraton?

Ile trwa maraton? Sukcesem jest już samo ukończenie biegu na tak morderczym dystansie. Nie można jednak zapominać o tym, że jest to przedmiot rywalizacji sportowej na arenach olimpijskich i nie tylko. Certyfikowany rekord świata padł łupem kenijskiego biegacza i czterokrotnego medalisty olimpijskiego Eliuda Kipchoge. 16 września 2018 r. przebiegł on maraton w Berlinie w wyjątkowo krótkim czasie 2 godz. 1 minuty i 39 s. Najszybsza kobieta uzyskała rezultat 2:14:04. Była to również pochodząca z Kenii Brigid Kosgei.

Dlaczego bieg maratoński ma długość 42 km i 195 m?

Warto wreszcie zadać sobie kluczowe pytanie: dlaczego bieg maratoński ma długość 42 km i 195 m? Oczywiście sama nazwa pochodzi od miejscowości Maraton położonej w dzisiejszej Grecji (wschodnia Attyka) i znanej już w starożytności. To tam odbyła się bitwa pomiędzy Grekami a Persami, która zdecydowała o losie greckich polis i stała się jedną z najbardziej znanych w historii Europy (490 r. p.n.e.). Ateńczycy i Platejczycy pod wodzą Miltiadesa pokonali Persów dowodzonych przez Datisa i królewskiego brata Artafernesa. Chociaż greckie wojska były w mniejszości, to siłę pokazali ciężkozbrojni hoplici stosujący szyk zwany falangą.

Na wieść o rozstrzygnięciu bitwy czekano z niepokojem w Atenach. Czym prędzej miał ją tam zanieść posłaniec Filippides. Jednocześnie to za jego sprawą rodzinne miasto-państwo miało zostać ostrzeżone o zbliżaniu się floty perskiej. Według romantycznej tradycji człowiek ten miał paść martwy tuż po przekazaniu tych informacji. Na pamiątkę jego wysiłku bieg maratoński jest rozgrywany na dystansie zbliżonym do tego, który dzieli Maraton od Aten. W rzeczywistości obecne sportowe zawody odbywają się na trasie o ok. 4 km dłuższej. Piękna legenda stała się inspiracją do tego, by do programu nowożytnych igrzysk włączyć wyjątkowo długi bieg.

