Oscar Pistorious domaga się wyjścia na wolność. Absurdalne okoliczności sprawy

Oscar Pistorius, niepełnosprawny biegacz z RPA, przez lata zadziwiał świat. Biegając na specjalnych protezach, był w stanie rywalizować z zupełnie zdrowymi sportowcami. Stał się również ikoną igrzysk paraolimpijskich. Wystartował w nich trzykrotnie: w Atenach, Pekinie i Londynie. W dorobku ma sześć złotych medali, srebro i brąz.

13 lat więzienia dla Pistoriusa za morderstwo narzeczonej

Pistorius wkrótce okrył się złą sławą. 14 lutego 2013 zastrzelił we własnym domu w Pretorii swoją partnerkę Reevę Steenkamp. Wedle jego zeznań wziął ją za włamywacza. Początkowo sąd uznał tłumaczenie Pistoriusa za wiarygodne i w 2014 r. skazał go na 5 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci.

Po apelacji prokuratury sąd wyższej instancji zmienił kwalifikację czynu i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Karę dla lekkoatlety zwiększono do 6 lat pozbawienia wolności. Ostateczny wyrok zapadł jednak w 2017 r. – 13 i pół roku więzienia za morderstwo.

Pistorius domaga się wcześniejszego zwolnienia. Pojawiają się spore nieścisłości

Wcześniejsze zwolnienie w RPA przysługuje więźniom, którzy odbyli już połowę kary. W przypadku Pistorius byłby to 2023 rok. On twierdzi, że spędził za kratkami dość dużo czasu i od 2021 ma do tego prawo. Jak podaje BBC, były lekkoatleta chce zmusić władze do ponownego przesłuchania. Sprawa nie jest tak oczywista. Służby więzienne z Atteridgeville utrzymują, że orzeczenia, które wydał sąd apelacyjny, są sprzeczne. Aby móc rozpatrzyć prośbę Pistoriusa konieczne będzie ustalenie, kiedy 35-latek faktycznie rozpoczął odbywanie kary. Nie wiadomo, czy czas odsiadki powinno się w jego przypadku liczyć od 2014 czy od 2017 r.

Wiele kontrowersji wzbudza również fakt, iż jednym z elementów procedury warunkowego zwolnienia byłego paraolimpijczyka, ma być spotkanie z najbliższymi jego ofiary. Reeva Steenkamp w chwili śmierci była 29-letnią modelką.

