Jest decyzja ws. obywatelstwa dla Cimanouskiej. "Trudno było milczeć przez ponad miesiąc"

W 2021 roku Kryscina Cimanouska skrytykowała swój sztab szkoleniowy podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, na skutek czego próbowano ją odesłać z powrotem na Białoruś. Lekkoatletka została przetransportowana na lotnisko, ale zdołała się wymknąć pilnującym jej ludziom i zgłosiła sprawę na policję. Niedługo po całym zajściu otrzymała od polskich władz wizę humanitarną.

Cimanouska z obywatelstwem, ale wciąż musi czekać

Od tamtego czasu zamieszkała w Warszawie i czekała na polskie obywatelstwo, aby mogła startować w zawodach. Obecnie nie może tego robić - po ataku Rosji na Ukrainę, sportowcy z Rosji i Białorusi otrzymali zakaz startów.

- Najpierw przepadła mi zima. Miałam nadzieję, że latem będę startować, ale ciągle czekam na obywatelstwo. Jeszcze dwa tygodnie przed zawodami myślałam, że się uda. Liczyłam na to, tym bardziej że od wyników zależy moja sytuacja finansowa. Tymczasem ciągle czekam na obywatelstwo. Nie mam jednak pretensji, na nikogo się nie obrażam. Wręcz przeciwnie, wszyscy wokół próbowali mi pomóc. Prezes Tomasz Majewski dzwonił i pytał, na jakim etapie jest sprawa. Ministerstwo też monitorowało sytuację. Zrobili wszystko, bym mogła wystartować. Świat się nie zawalił. Prędzej czy później otrzymam obywatelstwo i pokażę, na co mnie stać - mówiła kilka miesięcy temu Cimanouska w rozmowie z WP SportoweFakty.

Na szczęście czs oczekiwania właśnie się zakończył. Prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję i Białorusinka otrzymała polskie obywatelstwo. Sama biegaczka napisała o tym na Instagramie i zamieściła zdjęcie dokumentu datowanego na 28 czerwca 2022 roku. - Trudno było o tym milczeć przez ponad miesiąc. Ale teraz nie ma sensu - napisała. Nie oznacza to jednak wciąż, że sprinterka może już startować w naszych barwach.

Kryscina Cimanouska https://www.instagram.com/kristi_timanovskaya/

Zgodę na reprezentowanie Polski musi wyrazić musi światowa federacja lekkoatletyczna. - W najgorszym razie 3 lata karencji od ostatniego startu w barwach Białorusi (który miał miejsce na igrzyskach w Tokio) - donosi Athletics News.

Cimanouska mogłaby znacznie wzmocnić grono kandydatek do polskiej sztafety 4x100 m. To jedna z najlepszych sprinterek pochodzących z Białorusi. Jej rekord życiowy na 100 metrów to 11.04 sek. Z kolei życiówka na 200 metrów to 22.78 sek.