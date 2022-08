Anna Kiełbasińska w ogniu pytań. Ujawniamy kulisy największego sukcesu od 48 lat

Na potrójną medalistkę lekkoatletycznych mistrzostw Europy czekaliśmy 48 lat, ale w Monachium Anna Kiełbasińska dołączyła m.in. do legendarnej Ireny Szewińskiej. Jak wyglądały kulisy tej imprezy? Czy Kiełbasińska wciąż czuje się "Aniołkiem Matusińskiego"? Zapraszamy do oglądania programu Sport.pl LIVE, którego gościem specjalnym będzie potrójna medalistka ME z Monachium. Nie zabraknie też tematu zbliżającego się EuroBasketu. Na co stać reprezentację Polski? O tym porozmawiamy z Łukaszem Ceglińskim i Piotrem Wesołowiczem. Zapraszamy do oglądania!

3 Sport.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl