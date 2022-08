Kiełbasińska o aferze z MŚ. "Bardzo nieprzyjemne". Relacje z Matusińskim? "Czysto zawodowe"

Pierwszego dnia MŚ w Eugene w reprezentacji Polski rozpętało się piekło. Anna Kiełbasińska odmówiła startu w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Nasza druga najszybsza w tym roku zawodniczka wydała oświadczenie. Poinformowała, że trener Aleksander Matusiński obiecał jej start tylko w finale, bez konieczności biegania również kilka godzin wcześniej w eliminacjach. Trener w ostatniej chwili chciał, by Kiełbasińska jednak pobiegła dwa razy, bo zorientował się, że przed finałem będzie mógł dokonać tylko jednej zmiany (na igrzyskach w Tokio, gdzie wywalczyliśmy złoto, zrobił trzy zmiany).

Już miesiąc później, podczas mistrzostw Europy w Monachium, cały kryzys w kadrze został w pełni zażegnany. Kiełbasińska wystąpiła w sztafecie 4x400 metrów, z którą zdobyła srebrny medal. Polskie biegaczki już wówczas mówiły zgodnie, że temat jest dla nich zamknięty i liczą się tylko kolejne biegi. Kiełbasińska, na zakończenie mistrzostw, zdobyła jeszcze srebro w sztafecie 4x100 metrów.

Kiełbasińska komentuje wydarzenia z Eugene. "Powiedzmy sobie wprost"

Kiełbasińska w poniedziałek była gościem programu Sport.pl LIVE, w którym jeszcze raz odniosła się do sytuacji z mistrzostw świata w Eugene. - Powiedzmy sobie wprost. Starałam się nie śledzić doniesień, bo to nie było dobre rozwiązanie. Trzeba było skupić się na tym, co było do zrobienia, a czytanie wszystkiego byłoby najgorszym z możliwych rozwiązań, dlatego starałam się tego unikać.

- To była bardzo nieprzyjemna sytuacja. Nie tylko dla mnie samej. Media trochę za bardzo to rozbuchały. Za bardzo dostało się nam wszystkim w porównaniu do tego, jakie to było dla nas - dodała Kiełbasińska.

- Czy czuję się "aniołkiem Matusińskiego"? Czuję się najbardziej aniołkiem Meuwly'ego i Skrzeszowskiego. Rozumiem ten termin, że jest wykorzystywany jeśli chodzi o nas, o sztafetę. Jest chwytliwy i fajnie, że coś takiego powstało, że my, jako sztafeta, możemy mieć swoją nazwę, swoją markę. Ale przez to nieco ucieka polskim kibicom, że za tą sztafetą kryją się jeszcze inni ludzie, którzy wykonują niemal całą czarną robotę. Chodzi o naszych trenerów, którzy pracują z nami przez cały rok - podkreśliła Kiełbasińska.

Relacje z trenerem Matusińskim? "Czysto zawodowe"

Kiełbasińska została także zapytana o relację z trenerem sztafety 4x400 metrów, Aleksandrem Matusińskim. Polska biegaczka odpowiedziała chwilą przerwy, by dodać po chwili, że są to relacje "czysto zawodowe".

