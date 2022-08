Paweł Fajdek uderza. Bardzo mocno

Reprezentacja Polski zdecydowanie może zaliczyć niedawno zakończone mistrzostwa Europy w Monachium do udanych. Nasi lekkoatleci wywalczyli w sumie 14 medali i pokazali się z fantastycznej strony. Rozczarowany czuje się jednak Paweł Fajdek, który kilka tygodni wcześniej zdobył tytuł mistrza świata w rzucie młotem. Podczas ME zajął jednak tylko czwarte miejsce i na gorąco krytykował organizatorów imprezy.

REKLAMA

Zobacz wideo Oceniamy po Polska - Bułgaria. Wspaniały początek Polaków

Paweł Fajdek zamieścił w sieci mocny wpis. "ME robią sobie renomę naszym kosztem"

Finał konkurencji został bowiem przesunięty o ponad pół godziny z powodu opadów deszczu. Fajdek jest przekonany, że zaważyło to na jego dyspozycji i wypaczyło wynik rywalizacji. - Zawody nam odjechały przez opóźnienie. Była rozgrzewka, potem siedzieliśmy pół godziny na tyłkach. Ja nie lubię takich sytuacji. To nie jest mój pierwszy start, gdzie później jestem przegrzany i te rzuty nie są takie, jakie powinny być. Wydaje mi się, że głównym powodem jest opóźnienie. Kazali nam łazić w tę i we w tę pod stadionem. Niefajnie - stwierdził w rozmowie z TVP Sport.

Chciał polecieć na 5,42 m. Nie wyszło. Boli od samego patrzenia [WIDEO]

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Pięciokrotny mistrz świata w swojej dalszej wypowiedzi podważył także rangę całych zawodów. - Nie ma już woli walki w momencie, gdy są mistrzostwa Europy, nikt o to nie dba. Mówię nie o sportowcach, a generalnie, jak to wygląda dalej. To już totalne opary. Wolę wygrywać mistrzostwa świata, a nie Europy - powiedział.

Słowa młociarza wielu odebrało jako deprecjonowanie sukcesu pozostałych reprezentantów Polski, którzy uzyskali w Monachium świetne wyniki. Kilka dni po całym zamieszaniu Paweł Fajdek postanowił opublikować na Facebooku wpis, w którym wytłumaczył, co dokładnie miał na myśli. Nie chciał umniejszać sukcesów swoich kolegów i koleżanek. Uderzył natomiast mocno w organizatorów ME, PZLA, czy European Athletics.

"Nie uważam żebym swoją wypowiedzią obraził kogokolwiek z naszej Kadry. Dla wielu zawodników i zawodniczek był to najważniejszy start w życiu, w sezonie czy w karierze. Moje słowa kierowane były do władz European Athletics , PZLA oraz Ministerstwa. Bo chyba nie sądzicie ze ktokolwiek z tych ludzi, mimo że często żyją tym sportem do końca swoich dni, był tam za darmo i jeszcze dopłacał do tego wydarzenia;) Sportowcy nie maja wyjścia, chcąc się pokazać, zabłysnąć formą, zahaczyć się w walce o medale, poznać smak rywalizacji na poziomie międzynarodowym, muszą startować w ME z nadzieją, że coś w ich życiu się zmieni. Niestety wygląda to tak, że ME robią sobie renomę naszym kosztem, kosztem sportowców, którzy startują tam za darmo, narażając się na kontuzję, odmawiając np. startu narażamy się na gniew związku, czy sportowego środowiska. Nikt nie myśli o nas jak o ludziach, którzy pracują podkręcając swój organizm do granic możliwości! Uwaga, nie jesteśmy maszynami!!!" - napisał sporowiec.

Fajdek w swoim wpisie przedstawił także przygotowane przez siebie obliczenia. Ich celem było uwypuklenie różnic, jakie są między mistrzostwami Europy w lekkiej atletyce, a innych dyscyplinach sportu. Zwrócił uwagę, że choć turniej przyniósł ogromne zyski z biletów, praw do transmisji i umów sponsorskich (14 milionów euro), zawodnicy nie otrzymali ani grosza. Dla porównania UEFA na nagrody dla uczestników Euro 2020 przekazała aż 331 milionów euro.

Młociarz podkreślił także, że udział w ME w lekkiej atletyce ma znikome znaczenie sportowe. Za udział w turnieju do światowych rankingów przyznaje się znacznie mniej punktów, niż za start w innych imprezach, jak np. mistrzostwa Świata, czy Memoriał Kamili Skolimowskiej. Zaapelował do odpowiednich organów, by coś się zmieniło.

"Ja nie narzekam, nie myślcie, że się żale, po prostu mówię jak jest, bo nigdy się tego nie bałem, dlatego wzbudzam tyle kontrowersji. Mam nadzieję, że więcej sportowców po prostu nabierze odwagi i wspólnie będziemy mogli poruszyć ten temat i być może poprawić sytuacje dla następnych pokoleń stadionowych wojowników" - zakończył swój wpis Fajdek. Całość można przeczytać poniżej.

Kiełbasińska na innej planecie. "Odleciałyśmy". Spełniła marzenie