Chciał polecieć na 5,42 m. Nie wyszło. Boli od samego patrzenia [WIDEO]

Dan Barta wystartował w konkursie skoku o tyczce w Memoriale Wiesława Maniaka. Najpierw za drugim podejściem pokonał wysokość 5,02 metra, a potem również za drugim 5,22 metra. Pierwsza próba na wysokość 5,42 metra nie była udana. W drugiej Czech miał fatalny, groźnie wyglądający upadek. Dan Barty po swojej nieudanej próbie, wylądował bowiem zamiast materacu w dołku, do którego trafia tyczka.

Czech wpadł w dołek. Bolesny upadek

- Myślę, że bardzo bolesny upadek, bo Czech wpadł w dołek. Mógł uderzyć dość mocno w którym ląduje tyczka i to mogło być dość bolesne. Nie trafił niestety w zeskok, więc miejmy nadzieje, że nie skończy się żadną kontuzją. To oczywiście niesie ze sobą jakieś niebezpieczeństwo, bo pamiętajmy, że jest to wysokość pięciu metrów i 42 centymetrów - mówili po skoku Czecha komentatorzy TVP Sport.

Dan Barta upadł i po chwili miał grymas bólu na twarzy. Szybko jednak wstał. Podeszli do niego błyskawicznie sędziowie, a Barta pokazał im, że nie będzie dalej startował.

W zawodach skoku o tyczce wygrał Niemiec Gillian Ladwig. Dwa kolejne miejsca zajęli Polacy - drugi był Piotr Lisek, a trzeci Robert Sobera. Wszyscy trzej zawodnicy zaliczyli wysokość 5,52 metra. Dan Barta zajął piąte miejsce.