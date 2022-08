Adrianna Sułek pokazała zdjęcie kontuzjowanej nogi. Nie jest dobrze. "Trzymajcie kciuki"

Adrianna Sułek pokazała niebywałą wolę walki i hart ducha podczas niedawno zakończonych mistrzostw Europy w lekkoatletyce. Polka wzięła udział w siedmioboju z kontuzją mięśnia dwugłowego. Uraz nie przeszkodził zawodniczce w osiągnięciu sukcesu, która ostatecznie zdobyła srebrny medal. Rywalizację zakończyła, mając 6532 punkty na swoim koncie.

Sułek w rozmowie z Polsatem Sport wyznała, że uraz tylko pomógł jej w osiągnięciu sukcesu i zmobilizował ją do działania. - Kiedy jest u mnie kontuzja, to pojawia się jeszcze większa motywacja i koncentracja. I faktycznie, to był jeden z moich lepszych konkursów, w trakcie którego kończyłam prawie wszystko w pierwszych próbach - powiedziała Sułek.

Polka po zakończonych zawodach udała się na zasłużony odpoczynek. Zawodniczka nie zamierza bagatelizować problemów z nogą i przejdzie badania. O wszystkim poinformowała na swoim koncie na Instagramie, wrzucając zdjęcie kontuzjowanej nogi z podpisem "Trzymajcie kciuki, jutro badanie nogi. Nie wygląda to super" - czytamy.

Wpis może sugerować, że kontuzja Sułek jest poważniejsza, niż wydawało się na początku. Obecnie nie można jednak wyrokować, a o długości rekonwalescencji Polki dowiemy się po zakończeniu badania.

Srebro zdobyte podczas mistrzostw Europy w Monachium było drugim medalem Sułek w tym sezonie. Wcześniej sięgnęła także po srebro podczas Halowych Mistrzostw Świata w Belgradzie. Zajęła również czwarte miejsce podczas mistrzostw świata, ustanawiając przy tym rekord Polski. Zdobyła wówczas 6672 punkty. Niestety nie pozwoliło jej to na zdobycie medalu.

Sułek pomimo urazu już stawia przed sobą kolejce ambitne cele na igrzyska olimpijskie w Paryżu, nawiązując do jej wyniku z mistrzostw świata. - Ponad siedem tysięcy punktów chcę zdobyć na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Bo nie chcę żadnych niedomówień, że jest srebro albo brąz, albo jeszcze gorzej - powiedziała w rozmowie z TVP Sport.

