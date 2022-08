Fajdek wywołał burzę. Listkiewicz kontruje. "Wielka gęba"

Paweł Fajdek, który miesiąc temu został mistrzem świata, w finale konkursu rzutu młotem podczas mistrzostw Europy zajął 4. miejsce. 33-latkowi do podium zabrakło 30 centymetrów dalszego rzutu. Złoty medal zdobył Wojciech Nowicki, który rzucił na odległość 82 metrów, co jednocześnie dało mu prowadzenie na światowych listach.

REKLAMA

Zobacz wideo Maria Andrejczyk: Ważniejsze są cisza i spokój, które pozwalają skupić się na najcięższej pracy

Lekceważące słowa Pawła Fajdka? Michał Listkiewicz ostro o mistrzu świata. "Mam z nim problem"

Tuż po zakończeniu rywalizacji młociarzy Paweł Fajdek skomentował w wywiadzie z TVP Sport swoją czwartą lokatę oraz poziom imprezy. - Nie ma już woli walki w momencie, gdy są mistrzostwa Europy, nikt o to nie dba. Mówię nie o sportowcach, a generalnie, jak to wygląda dalej. To już totalne opary. Wolę wygrywać mistrzostwa świata, a nie Europy - powiedział.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Słowa mistrza świata zostały źle odebrane przez niektóre osoby ze środowiska sportu między innymi przez Michała Listkiewicza. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej skrytykował młociarza w felietonie na łamach "Przeglądu Sportowego".

Polska ma złotą perełkę w biegach. "O Jezu, co ja właśnie zrobiłam!?"

- Paweł "wielka gęba" tym razem poza podium, a jego komentarz, "co to za impreza, z której nic nie ma" jest słaby. A co niby ma mieć? Radość milionów rodaków to mało? Najlepszym lekarstwem na muchy w nosie są medale. Deprecjonowanie rangi mistrzostw Europy jest mało poważne - napisał były prezes PZPN.

Listkiewicz porównał charaktery i osobowość Pawła Fajdka i Wojciecha Nowickiego. Jego zdaniem to właśnie ten drugi obrał w sporcie najlepszą drogę do sukcesu. - Mam problem z Pawłem Fajdkiem. Z jednej strony barwność i luz, z drugiej niepotrzebna dezynwoltura. Wyniki sportowe mistrza Wojciecha Nowickiego świadczą o tym, że skromność i skupienie na pracy to najlepsza droga.

Ben Gregory zapadł w śpiączkę i walczy o życie. Dramatyczny wypadek lekkoatlety

Paweł Fajdek w tym sezonie wywalczył mistrzostwo świata i zajął 4. miejsce podczas mistrzostw Europy. Z kolei Wojciech Nowicki oprócz złota mistrzostw Europy może pochwalić się jeszcze srebrem z mistrzostw świata w Eugene.