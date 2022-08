Babiarz krytykuje ME w Monachium. Mocne słowa. "Szkoda"

Po zakończonych w niedzielę mistrzostwach Europy media interesują się bardzo polskimi sportowcami, którzy przywieźli z Monachium worek medali. Aż 14 razy na podium stawali lekkoatleci, których zmagania na antenach TVP komentował m.in. Przemysław Babiarz. Także i jemu w ostatnich godzinach media poświęcają sporo uwagi.

Babiarz krytykuje nową ideę na ME. "Lekkoatletyka powinna mieć dla siebie zarezerwowany czas"

A to wszystko z powodu wpadek znanego dziennikarza sportowego. Jedną z najgłośniejszych komentator zaliczył podczas finału biegu mężczyzn na 5000 metrów. Gdy zawodnicy przygotowywali się do startu, Babiarz przypominał historię sukcesów reprezentantów Polski w tej konkurencji. Nawiązał do złotego medalu Zdzisława Krzyszkowiaka z 1958 roku ze Sztokholmu i innych medalowych występów.

- Mieliśmy kiedyś mistrza Europy, to Zdzisław Krzyszkowiak, który wygrał w Sztokholmie na 5 i 10 kilometrów. Drugie miejsca zajmował Kazimierz Zimny oraz ostatnio brąz Sławomira Majusiaka. Ostatnio, czyli 30 lat temu. Pozdrawiamy Sławomira Majusiaka - powiedział na antenie TVP Babiarz. Nie byłoby w tym nic zaskakującego gdyby nie fakt, że Majusiak zginął tragicznie 5 grudnia 2021 roku w wieku 57 lat. Były sportowiec, który według informacji córki zmagał się z depresją, spadł z dachu centrum handlowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Teraz głośno zrobiło się komentatorze, bo skrytykował wizję multidyscyplinarnych mistrzostw Europy, które gościły w Niemczech. Dziennikarz swoją opinię na ten temat wyraził na nagraniu wideo, które umieszczono na profilu TVP Sport.

- Możemy oczywiście zmieszać wszystko z wszystkim i zrobić koktajl. Koktajle bywają smaczne, ale jest pytanie o proporcje składników. Lekkoatletyka, która sama w sobie jest koktajlem, która sama w sobie jest multidyscyplinarna, po prostu jest wiele konkurencji lekkoatletycznych, jest tak potężnym sportem, że troszkę przysłania inne. I może szkoda mi tych innych sportów - stwierdził Przemysław Babiarz.

- Lekkoatletyka powinna mieć dla siebie zarezerwowany czas, powinniśmy się móc na niej skoncentrować. I tak samo powinniśmy się skoncentrować na kajakarstwie, wioślarstwie, kolarstwie w takiej czy innej formie, a także na innych dyscyplinach, które tutaj mieliśmy - dodawał jeszcze znany komentator, który w TVP zajmuje się także skokami narciarskimi.

Babiarz uważa, że na rywalizację sportowców różnych dyscyplin w jednym czasie i miejscu jest czas podczas igrzysk olimpijskich i tego nie powinno się zmieniać. "Igrzyska są wyjątkiem, są pewnym świętem i tradycją. Robienie małych igrzysk uważam jednak za nadmiar formy nad treścią. Nie zasłaniajmy sobie poszczególnymi dyscyplinami innych dyscyplin" - zaapelował dziennikarz.

Podzielone zdania

Z taką opinią nie zgodzili się jednak wszyscy. "Kompletnie się nie zgadzam. Przez ostatni tydzień czułem się jak na Igrzyskach, gdzie Lekkoatletyka dalej była takim "centrum". Natomiast czy zerkałbym tak na kajakarstwo, wspinaczkę, czy kolarstwo torowe jakby były to osobne eventy? Uważam, że nie" - napisał Radosław Sarnik. "Panie Przemysławie, ideą tych mistrzostw było zainteresowanie szerszego grona kibiców niszowymi dyscyplinami sportu takimi jak np. wspinaczka sportowa, które nie mają szansy zgromadzić przed tv większej liczby kibiców, a nie odbiegają widowiskowością od innych znanych dyscyplin" - zauważył z kolei Jan Kmiecik.

Podczas całych multidyscyplinarnych mistrzostw Europy Polacy wywalczyli łącznie 39 medali, w tym osiem złotych, 16 srebrnych oraz 15 brązowych, i zajęli ósme miejsce w klasyfikacji krajów uczestniczących w zakończonych w niedzielę Monachium multidyscyplinarnych mistrzostwach Europy. Najczęściej z biało-czerwonych na podium stanęli lekkoatleci - 14 razy, a 13 medali wywalczyli kajakarze. Pod względem liczby krążków Polaków wyprzedzili tylko Niemcy, Brytyjczycy - po 60, Włosi - 51 i Francuzi - 50. Niemcy zorganizowali wspomnianą imprezę w 50 lat po igrzyskach w Monachium.

Klasyfikacja medalowa multidyscyplinarnych ME