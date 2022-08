Babiarz i Chmara odlecieli. Mistrzowska reakcja na kapitalny bieg Polek

Reprezentacja Polski kapitalnie zakończyła lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Monachium. Ostatniego dnia dorobek Biało-Czerwonych powiększył się o trzy medale. Jednym z nich było srebro naszych pań w sztafecie 4x100 metrów. Polki pobiegły rewelacyjnie i wprawiły w euforię nie tylko kibiców, ale też komentatorów TVP Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo Maria Andrejczyk: Ważniejsze są cisza i spokój, które pozwalają skupić się na najcięższej pracy

Przemysław Babiarz i Sebastian Chmara w euforii. Kapitalna reakcja na medal polskiej sztafety

Polki pojawiły się na starcie w następującym składzie: Pia Skrzyszowska, Anna Kiełbasińska, Marika Popowicz-Drapała oraz Ewa Swoboda. Pobiegły one kapitalnie i bezbłędnie wykonały wszystkie zmiany. Na ostatnią prostą Polska wbiegała w czołowej czwórce. Dzięki fantastycznemu biegowi Ewy Swobody nasze reprezentantki wyprzedziły jeszcze dwie nacje i ukończyły rywalizację ze srebrnym medalem. Emocje zbudowali też komentatorzy TVP Sport, którzy wprawieni w euforię relacjonowali finisz sztafety. Kiedy Polki wbiegły na metę, obaj panowie wskoczyli na siebie i wyściskali.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

- Marika do Ewy, a Ewa ma taką prędkość. Ewa Swoboda biegnie, jak ona biegnie fantastycznie!!! Będzie medal dla Polski, będzie srebro. Polki wicemistrzyniami Europy!! - krzyczał zdumiony Przemysław Babiarz.

Polska sztafeta poszła va banque. Pokerowa zagrywka dała medal. "Trzeba mieć jaja"

- Ale numer! Ale jakie zmiany. Niech się uczą od nas zmieniać! Ale zaskoczyliśmy wszystkich. Nikt nie znał tego składu, a my wystawiliśmy po prostu TORPEDY! - mówił z kolei Sebastian Chmara i po chwili dodał: - Ale to jest niesamowite. Co się wydarzyło.

- CO TO BYŁ ZA WIECZÓR! Mamy dla was to, co lubicie najbardziej. Duet Babiarz & Chmara zawsze w formie! - napisał oficjalny profil TVP Sport i zamieścił nagranie z trybuny prasowej, gdzie zasiadali komentatorzy.

Emocje, jak widać były ogromne. A komentatorzy podobnie jak polskie biegaczki, pokazali klasę.

Polski wieczór w Monachium. "Radujmy się"

Niedziela była polskim dniem na Stadionie Olimpijskim. Oprócz medalu w sztafecie pań krążek wywalczyli także panowie (również sztafeta 4x100 metrów). Ponadto Pia Skrzyszowska została mistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki.

Pia Skrzyszowska po finale sztafety 4x100. "Ostatni raz pałeczkę trzymałam w Tokio"

- Ale nam się ten dzień dzisiaj poukładał. Powetował nam wszystko. Różne chwile tutaj były - i radości, i smutku, a czasami zwątpienia. Ale dzisiaj radujmy się, bo jest niesamowicie. Czternasty medal na mistrzostwach Europy - mówił wzruszony Chmara, a Babiarz dodał: - Cóż za obfitość, takiej jeszcze nie było. Mamy trzy złote, sześć srebrnych i pięć brązowych.

Ostatecznie reprezentacja Polski zajęła szóste miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw. Wygrali Niemcy, którzy zgromadzili szesnaście medali, w tym siedem złotych.