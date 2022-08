Anna Kiełbasińska niczym Irena Szewińska. Stała się legendą. "To zaszczyt"

Anna Kiełbasińska zdobyła w trakcie mistrzostw Europy w Monachium trzy medale. Do tej pory sztuka ta udała się tylko czterem polskim lekkoatletkom, a ostatni raz 48 lat temu. Nasza znakomita biegaczka dołączyła do bardzo wąskiego grona, do którego należy m.in. Irena Szewińska.

3 Fot. Martin Meissner / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl