Pia Skrzyszowska w finale. Pachnie medalem. Siciarz odpadła. "Beznadzieja"

W półfinałach 100 metrów przez płotki wystartowały trzy Polki: Klaudia Siciarz, Pia Skrzyszowska oraz Klaudia Wojtunik. By awansować do finału, musiały zająć pierwsze dwa miejsca w swoich półfinałach lub być w dwójce zawodniczek z kolejnych pozycji z najlepszymi czasami.

"To jest beznadzieja"

W pierwszym półfinale wystartowała Klaudia Siciarz. Polka zaspała nieco na starcie i słabo wystartowała. Musiała gonić rywalki i ostatecznie zajęła dopiero czwarte miejsce. Miała czas 13,00. Najlepsza była Holenderka Nadine Visser (12.74). W efekcie Siciarz by awansować do finału, musiała liczyć, że żadna zawodniczka z miejsca trzeciego w dwóch kolejnych półfinałach nie będzie miała od niej lepszego czasu.

- To był mój pierwszy bieg w zawodach. Nie miałam szansy przetarcia się. Moim zdaniem to jest beznadzieja - powiedziała Siciarz po biegu dla TVP Sport.

W drugim półfinale biegła Pia Skrzyszowska i była faworytką. Polka od początku biegu toczyła pasjonujący pojedynek z Lucą Kozak. Ostatecznie na finiszu to Pia Skrzyszowska była najlepsza z czasem 12,66. Węgierka miała wynik 12,69, co dało jej rekord Węgier. Niepocieszona po tym biegu była Klaudia Siciarz, bo trzecia na mecie - Sarah Lavin miała czas 12,79 i Polka straciła szansę na awans do finału.

W trzecim półfinale wystartowała Klaudia Wojtunik i miała trudne rywalki. Polka musiałaby pobiec świetnie, by zdobyć przepustkę do półfinału. Wojtunik pobiegła bardzo dobrze. Miała czas 13,03 i zajęła czwarte miejsce. Zabrakło jej trochę, by pobić rekord życiowy (12,97), ale osiągnęła najlepszy rezultat w tym sezonie. Trzeci półfinał wygrała Brytyjka Cindy Sember (12,62).

- Pobiegłam w miarę przyzwoicie. Chyba zaspałam w bloku. Widzę w tym rezerwy. Cieszę się z tego wyniku, mogło być gorzej - powiedziała Wojtunik dla TVP Sport.

Pia Skrzyszowska w finale pobiegnie w niedzielę o godz. 20.45.