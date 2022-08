Ostatnia szansa Polaków na medale. Program startów na niedzielę, 21 sierpnia

Jedenaście medali zdobyli reprezentanci Polski w lekkoatletyce na mistrzostwach Europy w Monachium. Złote krążki, otrzymali Aleksandra Lisowska w biegu maratońskim oraz Wojciech Nowicki w rzucie młotem. Srebrne trafiły w ręce Natalii Kaczmarek (bieg na 400 m), Ewy Różańskiej (rzut młotem), Adrianny Sułek (siedmiobój), Katarzyny Zdziebło (chód na 20 km) oraz kobiecej sztafeta 4 × 400 metrów. Brązowe medale odebrały Aleksandra Lisowska, Angelika Mach, Monika Jackiewicz (maraton, klasyfikacja drużynowa), Anna Kiełbasińska (bieg 400 m), Sofia Ennaoui (bieg 1500 m) i Anna Wielgosz (bieg 800 m).

Obecnie w rankingu Polska znajduje się na 7. miejscu z 11 medalami na koncie. Wynik ten może być jednak lepszy. Na lekką atletykę będzie trzeba poczekać do sesji wieczornej, ale wtedy nie będzie można odejść nawet na chwilę od telewizora.

Kaczmarek ruszyła jako czwarta. A potem popis. "Aniołki Matusińskiego" z medalem

Polska zacznie od półfinału biegu na 100 m przez płotki kobiet, w którym wystartują trzy reprezentantki: Klaudia Siciarz, Pia Skrzyszowska, Klaudia Wojtunik (w tej kolejności). Jeśli któraś zdobędzie odpowiedni dobry czas, zakwalifikuje się do finału, a ten wystartuje półtorej godziny później. Kolejne pół godziny po finale biegu przez płotki odbędzie się rywalizacja sztafet.

W niedzielę warto też zerknąć na inne dyscypliny, gdzie Polacy mają szanse na kolejne krążki. To między innymi kajakarstwo, gdzie mamy wielu naszych kadrowiczów. Niedziela to też kolarstwo szosowe, a także półfinał siatkówki plażowej mężczyzn, a jeśli wygrają to też finał tej dyscypliny. Pełny terminarz Polaków znajdziecie poniżej.

Lekkoatletyka. Jak wygląda terminarz Polaków w ostatnim dniu ME w Monachium?

Sesja wieczorna

19:05 – skok wzwyż kobiet, finał

19:10 – 100 m ppł kobiet, półfinał – (Klaudia Siciarz o 19:10, Pia Skrzyszowska o 19:18, Klaudia Wojtunik o 19:26)

19:40 – 800 m mężczyzn, finał

19:50 – oszczep mężczyzn, finał

20:00 – 10 000 m mężczyzn, finał

20:45 – 100 m ppł kobiet, finał – (ew. Klaudia Siciarz, Pia Skrzyszowska, Klaudia Wojtunik)

21:12 – 4x100 metrów mężczyzn, finał (Polska)

21:22 – 4x100 metrów kobiet, finał (Polska)

Mistrzostwa Europy w Monachium. Terminarz innych dyscyplin z udziałem Polaków:

Kajakarstwo:

9:11 – finał K1 KL3 200 m mężczyzn (Mateusz Surwiło)

9:16 – finał K1 KL2 200 m kobiet (Kamila Kubas)

11:06 – finał K1 1000 m kobiet (Justyna Iskrzycka)

11:30 – finał C1 500 m mężczyzn (Aleksander Kitewski)

11:44 – finał C2 200 m kobiet (Magda Stanny, Aleksandra Jacewicz)

11:58 – finał C2 200 mężczyzn (Aleksander Kitewski, Śliwiński)

12:12 – finał K2 200 m kobiet (Dominika Putto, Katarzyna Kołodziejczyk)

13:21 – finał K1 500 m kobiet (Anna Puławska)

13:29 – finał C2 500 m mężczyzn (Wiktor Głazunow, Tomasz Barniak)

13:57 – finał C1 200 m kobiet (Katarzyna Szperkiewicz)

14:26 – finał K4 500 m kobiet (K. Naja, A. Puławska, A. Kąkok, D. Putto)

16:25 – finał K1 5000 m mężczyzn (Rafał Rosolski)

16:50 – finał C1 5000 m kobiet (Magda Stanny)

Kolarstwo szosowe:

11:30 – wyścig elity kobiet ze startu wspólnego: Monika Brzeźna, Marta Jaskulska, Karolina Kumiega, Marta Lach, Daria Pikulik, Agnieszka Skalniak-Sójka

Siatkówka plażowa:

11:00 – półfinał mężczyzn: Michał Bryl i Bartosz Łosiak (Polska) – Ondrej Perusic i David Schweiner (Czechy)

16:00 – mecz o brązowy medal mężczyzn

17:30 – finał mężczyzn

Wszystkie wydarzenia będą transmitowane przez stację TVP Sport. Można je też śledzić za pośrednictwem platformy internetowej sport.tvp.pl. O najważniejszych wydarzeniach dowiecie się tez na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.