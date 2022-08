Znowu srebro! Katarzyna Zdziebło nałogową medalistką. Odkrycie roku

Czy jako lekarz możesz się zdiagnozować? - pytaliśmy Katarzynę Zdziebło 24 lipca. - Diagnoza jest prosta: przemęczenie - odpowiedziała podwójna wicemistrzyni świata. - To brzmi łagodnie. Jak jest naprawdę? - dociekaliśmy. - To był nadludzki wysiłek. Niefizjologiczny - przyznała nasza (wice)mistrzyni.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Majewski: Po 12 latach wycisnąłem 200 kg! Dużo? To minimum przyzwoitości

Zdziebło opowiedziała nam w wywiadzie, a dzień wcześniej pokazała na trasie w Eugene, jak brutalny jest sport na poziomie największego wyczynu. Do Oregonu absolwentka medycyny poleciała jako czołowa zawodniczka świata (10. miejsce na 20 km na igrzyskach olimpijskich w Tokio), ale przez polskich kibiców tak naprawdę jeszcze nie była kojarzona.

Absolwentka medycyny zdała egzamin z regeneracji

Teraz już jest. - Na razie marzę tylko, żeby mnie wszystko przestało boleć. Na razie to koniec moich marzeń. Moja świadomość jeszcze jest na poziomie 20 procent - mówiła nam tuż za metą drugiego startu w Eugene. Na jej szyi wisiało drugie srebro, a Kasia wisiała na barierkach oddzielających ją od nas, od grupki polskich dziennikarzy. Mówiła belkotliwie, zastanawialiśmy się, czy nie wezwać przedstawiciela służb medycznych z wózkiem. Ale im dłużej Zdziebło mówiła, tym lepiej się czuła. W ciągu kilku minut widzieliśmy, jak dochodzi do siebie. A już dzień później przekonywała nas, że pospała 11 godzin i że z każdą kolejną czuje się coraz bardziej zregenerowana.

Medal Ennaoui nie wystarczył. Spadek Polski w klasyfikacji medalowej ME

Czy już wtedy w Eugene Kasi śniło się, że za niecały miesiąc pójdzie po kolejny medal? Bardzo możliwe. Studiując medycynę Zdziebło chód traktowała jako hobby. Postępy w nim robiła na pewno też dzięki świetnej znajomości ludzkiego organizmu. A gdy na igrzyskach w Tokio ona zajęła 10. miejsce, a Dawid Tomala zdobył złoto, uznała, że i ona chce oraz może osiągać takie sukcesy. Wtedy otworzyła się jej głowa i - jak mówi - wtedy wyrosły jej skrzydła.

Paweł Fajdek atakuje organizatorów ME w Monachium. "Niefajnie"

Zdziebło nie dogoniła tylko Antygony. Bo mogłaby być tragedia

Pracując z Tomalą i z jego ojcem, trenerem Grzegorzem Tomalą, Zdziebło weszła na wyższy poziom. Najwyższy. Teraz w Monachium kasowała ucieczki, dyktowała tempo, dzięki któremu rwała się, zmniejszała, grupa marząca o podium. Kasia szła jak wielka mistrzyni.

W Eugene Polka była najlepszą Europejką. Tam na podium i 20, i 35 km stawała razem z Peruwianką (Kimblerly Garcią) i Chinką (Qieyang Shijie). Teraz lepsza od niej okazała się tylko Antigoni Ntrismpioti. Greczynka zaatkowała na 18. kilometrze i dotarła do mety o 17 sekund przed Polką. Zdziebło próbowała gonić i ją, ale dostała od sędziów drugie ostrzeżenie i musiała uważać, bowiem trzecie skutkowałoby dwuminutowym postojem. A przez taki straciłaby medal (byłaby najpewniej dopiero siódma).

Adrianna Sułek ma srebro i jest bohaterką. Spełniła obietnicę i kupiła kibiców. Nie ma, że boli

Katarzyna Zdziebło odkryciem roku

Dla Ntrismpioti to drugie złoto tych mistrzostw. I zarazem idealne pocieszenie po tylko czwartym miejscu na MŚ (w Eugene startowała jedynie na 35 km). Natomiast dla Katarzyny Zdziebło kolejne srebro to potwierdzenie klasy, mistrzostwa. Ta dziewczyna doszła do grona największych polskich sportowców. To jest jej rok. Świetnie, że odkryliśmy taką postać - bardzo inteligentną, pracowitą, ambitną i tak waleczną.