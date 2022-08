Zdziebło ma już medal, ale to nie koniec. Polacy walczą o kolejne [TERMINARZ]

W piątek świętowaliśmy medale Justyny Istrzyckiej i Katarzyny Kołodziejczyk w sprincie kajakowym na 200 metrów. W parakajakarstwie brąz Karoliny Bronowicz. A w biegu na 1500 metrów trzecie miejsce Sofii Ennaoui. Był to kolejny udany dzień polskich sportowców w Monachium. A sobota nie mogłą zacząć się lepiej. O godzinie 10:15 wystartował finał chodu na 20 km kobiet, a w nim dwukrotna wicemistrzyni świata z Eugene – Katarzyna Zdziebło. I na ME w Monachium też nie zawiodła. Polka zakończyła zmagania na drugim miejscu. To już dziewiąty medal Polaków na zawodach w Niemczech.

Polacy na ME w Monachium. Kolejny dzień i kolejne szanse na medale

Bardzo mocno obsadzone przez Polaków są półfinały i finały w kajakarstwie. Niemal w każdej kategorii znajdują się nasi reprezentanci. W południe wystartuje też wyścig MTB kobiet, a przed godz. 14:00 ćwierćfinał mężczyzn w siatkówce plażowej. Jeśli jednak chodzi o lekkoatletykę, to sobota będzie najważniejszym dniem nie tylko dla Zdziebło, ale też Anny Wielgosz (bieg na 800 m), Alicji Konieczek (3000 m z przeszkodami) oraz sztafet 4 × 400 kobiet i mężczyzn.

Dzięki temu, że Zdziebło zakończyła już finał swojej kategorii, pozostało już tylko śledzenie sesji wieczornej. Wtedy odbędą się pozostałe konkursy lekkoatletyczne.

Warto jeszcze dodać, że wieczorem o finał zmagać się będzie Klaudia Wojtunik, która startuje w kategorii biegu kobiet na 100 m przez płotki. Eliminacje rozpoczną się około godz. 20:45. Polka wystartuje w trzecim biegu, bliżej godz. 21:00. Jak wygląda dokładny terminarz Polaków z szansami na medale?

Mistrzostwa Europy. Jak wygląda terminarz Polaków w walce o medale?

Sesja wieczorna:

20:05 – skok o tyczce mężczyzn, finał

20:15 – 800 m kobiet, finał – (Anna Wielgosz)

20:25 – rzut oszczepem, finał

20:43 – 100 m ppł kobiet, eliminacje (Klaudia Wojtunik w 3. biegu o 20:59)

21:15 – 4xx400 metrów mężczyzn, finał

21:45 – 4xx400 metrów kobiet, finał (Polska)

22:13 – 3000 m z przeszkodami kobiet, finał (Alicja Konieczek)

Kajakarstwo:

9:30 – półfinał K4 500 m mężczyzn (J. Stepun, B. Grabowski, S. Witczak, F. Weckwert)

12:26 – finał B K1 1000 m mężczyzn (Rafał Rosolski)

12:51 – finał C1 1000 m mężczyzn (Wiktor Głazunow)

13:16 – finał K2 500 m kobiet (Karolina Naja, Anna Puławska)

13:30 – finał C2 500 m kobiet (Sylwia Szczerbińska, Julia Walczak)

13:45 – finał K4 500 m mężczyzn (ew. J. Stepun, B. Grabowski, S. Witczak, F. Weckwert)

14:20 – finał K1 200 m kobiet (Marta Walczykiewicz)

14:28 – finał C1 200 m mężczyzn (Oleksii Koliadych)

14:35 – finał K2 200 m mężczyzn (Jakub Stepun, Bartosz Grabowski)

15:52 – finał C1 5000 m mężczyzn (Łukasz Witkowski)

16:25 – finał K1 5000 m mężczyzn (Rafał Rosolski)

17:05 – finał K1 5000 m kobiet

17:45 – finał C1 5000 m kobiet (Magda Stanny)

Kolarstwo górskie:

12:00 – wyścig MTB kobiet: Paula Gorycka, Aleksandra Podgórska, Garbiela Wojtyła, Klaudia Czabok

Siatkówka plażowa:

13:45 – ćwierćfinał mężczyzn Robin Seidl/Philipp Waller (Austria) – Michał Bryl/Bartosz Łosiak (Polska)

Wszystkie dyscypliny sportowe, które odbędą się w sobotę na ME w Monachium będą transmitowane na antenach TVP Sport. Transmisję będzie też można oglądać w serwisie sport.tvp.pl. Informacje o najważniejszych wydarzeniach znajdziecie też na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.