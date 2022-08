"Aniołki Matusińskiego" wykonały zadanie. Podsumowanie piątkowej sesji porannej ME

Reprezentacja Polski do tej pory zdobyła siedem medali na mistrzostwach Europy w Monachium (2x złoty, 3x srebrny, 2x brązowy). W czwartek 18 sierpnia Wojciech Nowicki zdobył złoty medal w rzucie młotem, a Adrianna Sułek została srebrną medalistką w siedmioboju. Z kolei w piątek biało-czerwoni będą mieli dwie szanse na medale podczas sesji wieczornej (Oskar Stachnik w rzucie dyskiem i Sofia Ennaoui w biegu na 1500 m). Jak Polacy poradzili sobie w piątkowej sesji porannej?

REKLAMA

Zobacz wideo Maria Andrejczyk: Ważniejsze są cisza i spokój, które pozwalają skupić się na najcięższej pracy

"Aniołki Matusińskiego" w finale sztafety. Kinga Gacka z nowym rekordem życiowym

Jedną z najciekawszych konkurencji dla polskich kibiców były eliminacje kobiet w sztafecie 4x400 m, gdzie startowały "Aniołki Matusińskiego" w składzie: Kinga Gacka, Justyna Święty-Ersetic, Natalia Kaczmarek oraz Małgorzata Holub-Kowalik. Polki zgodnie z planem awansowały do finału z czasem 3:26.05. Kinga Gacka pobiegła swoją zmianę w czasie 52,04 s i ustanowiła nowy rekord życiowy.

Tym samym członkinie "Aniołków Matusińskiego" mają szanse na kolejne medale na mistrzostwach Europy w Monachium. W środę Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w rywalizacji na 400 m, a Anna Kiełbasińska sięgnęła po brąz. Finałowa rywalizacja Polek odbędzie się w sobotę 20 sierpnia o godzinie 21:45 podczas sesji wieczornej.

Sztafety 4x100 m w finałach. Anna Wielgosz jedyną reprezentantką w finale biegu na 800m

Piątkową sesję poranną z udziałem polskich lekkoatletów inaugurowały eliminacje w sztafetach 4x100 m, odpowiednio mężczyzn i kobiet. W obu przypadkach udało się awansować do finału z trzecich miejsc w swoich grupach - mężczyźni (Dominik Kopeć, Przemysław Słowikowski, Patryk Wykrota i Mateusz Siuda) ustanowili czas 38,60 s, natomiast kobiety (Magdalena Stefanowicz, Martyna Kotwiła, Marika Popowicz-Drapała i Ewa Swoboda) dobiegły z czasem 43,49 s. Finały są zaplanowane na niedzielę 21 sierpnia, odpowiednio na godzinę 21:12 i 21:22.

W półfinałach biegu na 800 m wystartowały trzy reprezentantki Polski, ale do finału awansowała tylko Anna Wielgosz z czasem 2:01.05, który dał jej drugi czas w pierwszej grupie - szybsza była tylko Brytyjka Keely Hodgkinson z czasem 2:00.67. Wielgosz pobiegnie w finale w sobotę 20 sierpnia o godzinie 20:15.

Sztafeta 4x400 mężczyzn bez awansu do finału. Ale przeszła do historii ME

W finale sztafety 4x400 m mężczyzn nie zobaczymy reprezentantów Polski w składzie Szymon Dziuba, Tymoteusz Zimny, Mateusz Rzeźniczak i Karol Zalewski. Biało-czerwoni pobiegli z wynikiem 3:02.95, ale to nie wystarczyło do awansu do finału. Walkę o medale w tej konkurencji dawał czas 3:02.60, ustanowiony przez Włochów. Polacy przeszli do historii, ponieważ ustanowili najlepszy czas w historii mistrzostw Europy, który nie dał awansu do finału tej konkurencji.