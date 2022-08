Adrianna Sułek o krok od medalu. Gdzie i kiedy oglądać decydującą konkurencję? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Już w pierwszej konkurencji siedmioboju, czyli biegu na 100 metrów przez płotki Adrianna Sułek walczyła nie tylko z rywalkami, ale także z urazem. Kontuzja mięśnia dwugłowego lewego uda sprawiła, że zajęła odległe miejsce, ale w kolejnych konkurencjach pokazywała wielki charakter. W czwartkowy wieczór może jednak cieszyć się z olbrzymiego sukcesu.

Adrianna Sułek pobiła kolejny rekord życiowy. Idzie jak burza

Kapitalna walka Adrianny Sułek. Jest trzecia przed ostatnią konkurencją

Na początek zmagań w siedmioboju zawodniczki rywalizowały w biegu na 100 metrów przez płotki. Adrianna Sułek uzyskała dopiero 17. wynik, kończąc rywalizację z czasem 13,94 sekundy. Znacznie lepiej poradziła sobie w skoku wzwyż - skoczyła 1,89 cm, co było drugim rezultatem w całej stawce. Następnie odbył się konkurs pchnięcia kulą, w którym Sułek zajęła szóste miejsce z wynikiem 14,18 cm.

Kolejną konkurencją w siedmioboju był bieg na 200 metrów. Tym razem Polka uzyskała dziewiąty wynik, dobiegając do mety z czasem 24,54 sekundy. Świetnie poradziła sobie za to w skoku w dal - próba na odległość 6,55 cm była drugim najlepszym rezultatem w stawce. W przedostatniej konkurencji, którą był rzut oszczepem Sułek rzuciła 46,72 cm, co dało jej szóstą pozycję.

Aktualna klasyfikacja generalna siedmioboju po 6 z 7 konkurencji - czołowa ósemka:

Nafissatou Thiam (Belgia) - 5776 punktów Annik Kalin (Szwajcaria) - 5604 punkty (-172) Adrianna Sułek (Polska) - 5560 punktów (-216) Noor Vidts (Belgia) - 5497 punktów (-279) Sophie Weissenberg (Niemcy) - 5462 punkty (-314) Xenia Krizsan (Węgry) - 5421 punktów (-355) Carolin Schafer (Niemcy) - 5366 punktów (-410) Saga Vanninen (Finlandia) - 5259 punktów (-517)

Decydujący bieg Sułek na 800 metrów. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

O medalach zadecyduje siódma konkurencja, jaką będzie bieg na 800 metrów. Nadzieje na dobry występ Adrianny Sułek są bardzo duże. Miesiąc temu w Eugene ustanowiła nowy rekord życiowy na tym dystansie (2:07,18), ale jak sama zapowiedziała, jest w stanie biegać nawet poniżej bariery 2:05,00.

Rywalizacja rozpocznie się w czwartek o godzinie 21:55 i zamknie zmagania podczas czwartego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Transmisja na TVP Sport oraz TVP 2, a także na sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl

