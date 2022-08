Miał być medal, ale na finale była tylko widzem. "To mnie dobiło. Chcę się odciąć"

- To był dla mnie tragiczny sezon i cieszę się, że już się skończył - powiedziała Malwina Kopron ze łzami w oczach kilka dni temu. Chwilę wcześniej spaliła wszystkie trzy próby w eliminacjach mistrzostw Europy w Monachium. Kilka dni później wróciła do tematu w rozmowie z dziennikarzami Interii Sport. W niej przyznała, że ostatni raz taką sytuację miała jeszcze w czasach juniorskich. - Zupełnie nie wiem, co się ze mną stało. Przegrałam z siatką. Słabo spałam przed eliminacjami, podświadomie się stresowałam - powiedziała.

Malwina Kopron mówi szczerze o swojej sytuacji. "Czytałam komentarze. Nie były dla mnie miłe"

Kopron przyznała też, że to być może wina samych eliminacji, które są dla niej bardziej stresujące niż finał. - Gdybym do niego awansowała, jestem przekonana, że czułabym się inaczej, że mój występ byłby udany - powiedziała. Malwina Kopron nie jest jedyną Polką, która nie awansowała do finału w rzucie młotem. Odpadła też Katarzyna Furmanek, która w eliminacyjnej grupie A zajęła dziewiąte miejsce (próby na 64,85 cm i 67,62 cm, trzecia spalona). Awansowała za to Ewa Różańska, która później sięgnęła po srebrny medal mistrzostw Europy w rzucie młotem.

- Gratuluję Ewie srebrnego medalu. Nie chcę nikogo deprecjonować, ale gdy zobaczyłam, co się działo w finale, to jeszcze bardziej mnie to wszystko dobiło - oznajmiła Kopron.

Kopron zamierza teraz odpocząć od sportu. Ostatnie tygodnie wymęczyły ją nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim mentalnie. Zrobi to, co zalecali jej trener oraz psycholog. - Przez najbliższe cztery tygodnie na pewno nie będę nic robić. W najbliższym czasie mam kilka zobowiązań wobec sponsorów, spotkania m.in. z młodzieżą. Potem zamierzam już wyjechać na wakacje, chcę się spotkać ze znajomymi, w ostatnim czasie nie miałam dla nich zupełnie czasu. Chcę także zupełnie odciąć się od mediów społecznościowych. Nie kryję, że czytałam po konkursie niektóre komentarze i delikatnie mówiąc, nie były dla mnie miłe. Wiem, że nie powinnam tego robić - zakończyła.

