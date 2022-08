Cudownie! Dwa medale Polek w biegu na 400 metrów na ME. Niesamowity finisz

Polki już w półfinałach pokazały moc. Anna Kiełbasińska i Natalia Kaczmarek wygrały swoje półfinały, jasno deklarując, że chcą walczyć w finale mistrzostw Europy w Monachium o medale. Na starcie finału obok niech stanęła także Iga Baumgart-Witan, która walkę rozpoczynała jako jedyna z Polek już od eliminacji.

Dwa medale dla Polski! Niewiarygodny finisz Kiełbasińskiej

Kaczmarek znakomicie wystartowała, wychodząc na ostatnią prostą na 2. miejsce, tylko za Femke Bol. Na ostatnich metrach Polka goniła, ale to wystarczyło do srebrnego medalu. Tymczasem na ostatniej prostej Kiełbasińska zrobiła coś niesamowitego - choć wychodziła na prostą dopiero jako 5., to na ostatnich stu metrach zdołała wyprzedzić zarówno Brytyjkę Ohuruogu i Irlandkę Adeleke.

Femke Bol, która zdobyła złoty medal, po raz kolejny udowodniła, że nikt nie biega tak szybko jak Holenderka. Jej wynik 49,44s jest najlepszym wynikiem w tym roku w Europie. Ale Natalia Kaczmarek też dokonała czegoś niesamowitego! Po raz drugi w karierze zeszła poniżej 50s, osiągając 49,94s.

To dla Polski dopiero trzeci i czwarty medal tegorocznych lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Do tej pory złoto zdobyła w maratonie Aleksandra Lisowska. W tej samej konkurencji Polki zdobyły drużynowo brązowy medal.

Polki przygotowują się do sztafety 4x400 metrów

Przed Polkami teraz przygotowania do sztafety 4x400 metrów. W piątek przed południem odbędą się dwa biegi eliminacyjne, a finał zaplanowano na sobotę o 21:45. I z pewnością Polki liczą się do grona faworytek do zdobycia nawet złotego medalu.

Karol Zalewski poza podium w biegu na 400 metrów. Złoto Husona-Smitha

W rywalizacji mężczyzn w finale na 400 metrów startował Karol Zalewski. Polak zajął w swoim biegu jednak 6. miejsce z czasem 45,62 s. Złoto zdobył Brytyjczyk Matthew Hudson-Smith (44,53 s).