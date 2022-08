Adrianna Sułek cierpi i walczy w Monachium. "Byle przeżyć"

Adrianna Sułek kilka tygodni temu zajęła czwarte miejsce w siedmioboju podczas mistrzostw świata w Eugene. Nic dziwnego, że Polka była jedną z kandydatek do medalu także podczas mistrzostw Europy w Monachium. Po dwóch konkurencjach Sułek jest trzecia, jednak w walce o medal może przeszkodzić jej kontuzja. Kibice zadrżeli po biegu na 100 metrów przez płotki, kiedy Polka z grymasem bólu na twarzy padła na bieżnię.

Adrianna Sułek startuje z kontuzją mięśnia dwugłowego. Kibice zaniepokojeni o jej kolejne starty. Kapitalna odpowiedź Polki

O kontuzji reprezentantka Polski poinformowała za pośrednictwem Facebooka dzień przed początkiem rywalizacji w siedmioboju. Sułek nabawiła się urazu mięśnia dwugłowego podczas jednego z treningów. Już podczas zmagań w pierwszej konkurencji w Monachium noga dała jej się we znaki. Kibice zaniepokoili się, że to koniec mistrzostw dla wieloboistki. Ta pojawiła się na starcie skoku wzwyż, a później przesłała do fanów informacje za pośrednictwem Twittera.

"Dobra, przeżyłam płotki, bolało cholernie, 13,94s, ale odrobiłam na wzwyż 189cm.. teraz kulka ?? i byle przeżyć 200m. Trzymajcie kciuki bo nie jest kolorowo, ale wiecie, dopóki nie urwie mi nogi.. ?? decyzja co dalej zostanie podjęta po 200m ???" - napisała Sułek.

To oznacza, że Polka pojawi się na starcie kolejnych konkurencji jeszcze w środę wieczorem. Na 19:49 zaplanowano pchnięcie kulą, a na 21:24 bieg na 200 metrów, po którym 23-latka podejmie kolejną decyzję w sprawie startów. Po środowej porannej sesji reprezentantka Polski znajduje się na pozycji medalowej - jest trzecia. Do liderki traci 205 punktów.

Klasyfikacja siedmioboju po 2 z 7 konkurencji:

Nafissatou Thiam (Belgia) 2285 pkt Noor Vidts (Belgia) 2097 Adrianna Sułek (Polska) 2080 Jade O'Dowda (Wielka Brytania) 1996 Sophie Weissenberg (Niemcy) 1996 Annik Kaelin (Szwajcaria) 1993 Leonie Cambours (Francja) 1988 Sofie Dokter (Holandia) 1983 Bianca Salming (Szwecja) 1981 Carolin Schaefer (Niemcy) 1969

