Fajdek uderza w komentatorów TVP na ME w Monachium. "Do wymiany"

Paweł Fajdek pewnie awansował do finału rywalizacji młociarzy podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Po zakończeniu eliminacji opublikował nagranie swojego najlepszego rzutu. - P.S. Komentatorzy do wymiany - napisał w mediach społecznościowych, odnosząc się do słów komentatorów TVP.

