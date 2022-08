Wielki pech Adrianny Sułek. Najpierw żółta karta, potem uraz. To koniec marzeń o medalu?

W środę o 10:30 Adrianna Sułek rozpoczęła zmagania w wieloboju na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Monachium. Na początku Polka wzięła udział w biegu przez płotki na 100 metrów. Niestety zawodniczka nie może zaliczyć startu do udanych.

Adrianna Sułek podjęła walkę mimo kontuzji

Na początku rywalizacji Adrianna Sułek za wcześnie rozpoczęła bieg i została upomniana przez sędziego żółtą kartką. Jeśli Polka ponownie zaliczyłaby falstart, skończyłoby się to jej dyskwalifikacją z dalszego udziału w konkurencjach biegowych. Na tym jednak pech zawodniczki się nie skończył. Niedługo po ukończeniu biegu Sułek upadła na ziemię, trzymając się za mięsień dwugłowy uda. Istnieje ryzyko, że Polka może nie być w stanie kontynuować wieloboju.

Jak się okazuje, Sułek wystartowała w biegu pomimo urazu uda. O kontuzji poinformowała na swoim koncie na Facebooku. "Przyznam się Wam do czegoś, w piątek nabawiłam się kontuzji mięśnia dwugłowego. Rywalizacja będzie okraszona bólem. Nie będzie łatwo, ale! dyspozycje są życiowe, apetyt niezaspokojony i wierzę, że zaciskając zęby i z Waszym wsparciem Monachium będzie szczęśliwe. Znacie mnie, tanio skóry nie sprzedaje, a dopóki noga nie jest urwana. Nogo, bądź dla mnie łaskawa. Zasłużyłam na to." - czytamy we wpisie.

Bieg wygrała Annik Kalin ze Szwajcarii, z czasem 13.23 sekundy, co daje jej 1090 punktów wielobojowych. Sułek z kolei dobiegła do mety 13.94, co dało jej 987 punktów. Kolejną konkurencją Sułek ma być skok wzwyż. Aktualnie nie wiadomo jeszcze, czy Polka zdoła wziąć w niej udział.

