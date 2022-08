Wojciech Nowicki błyskawicznie załatwił sprawę w Monachium. Jeden rzut i wszystko jasne

Trzeci dzień lekkoatletycznych mistrzostw Europy zapowiada się bardzo emocjonująco. W wieczornym finale biegu na 400 metrów wystartują Natalia Kaczmarek, Anna Kiełbasińska i Iga Baumgart-Witan, które z pewnością włączą się do walki o medale. Szczegółowy plan startów polskich zawodników można zobaczyć ---> TUTAJ.

Wojciech Nowicki po profesorsku. Awans do finału już po pierwszym rzucie

Rywalizację w środę rozpoczęły eliminacje grupy A do finału rzutu młotem mężczyzn. Zaprezentował się w niej obrońca tytułu z Berlina z 2018 roku, Wojciech Nowicki. Minimum kwalifikacyjne wynosiło 77.50 m. Polak już w pierwszym rzucie rozstrzygnął kwestię awansu, rzucając 78.78 i pewnie wygrywając zmagania w tej grupie. Mistrz olimpijski z Tokio jako jedyny osiągnął odległość dającą przepustkę do finału, wyprzedzając Quentina Bigot (77.22 m) i Hilmara Orna Jonssona (76.33 m). W drugiej grupie o występ w finale powalczą Paweł Fajdek i Marcin Wrotyński.

"Niby jestem zadowolona, niby nie" - Swoboda gorsza tylko od Szewińskiej

Występ Nowickiego w Monachium wcale nie był pewny. Po mistrzostwach świata młociarz powiedział wprost, że ze względów zdrowotnych nie pojedzie na mistrzostwa Europy. Przypomnijmy, że w Eugene Paweł Fajdek sięgnął po piąte mistrzostwo świata z rzędu, a Nowicki wywalczył srebro.

Obrońca tytułu nie krył zadowolenia po eliminacjach. - Zrobiłem swoje, fajnie, że w pierwszym rzucie. Nic nie kombinowałem, powtórzyłem to co robiłem już w tym sezonie. Dla mnie to już rzucanie treningowe, bo imprezę główną mam już za sobą. Były problemy z biodrem i miałem tu nie startować, ale jutro będę rzucał w finale i chcemy z Pawłem stanąć na podium - powiedział Nowicki. A finał tej konkurencji odbędzie już jutro. Początek rywalizacji o godzinie 20:10.

Legenda komentuje tłumaczenie Bukowieckiego. "Tekstura kuli nie ma znaczenia"