Babiarz dał się ponieść emocjom. Potężna wpadka komentatora TVP

Drugi dzień lekkoatletycznych mistrzostw Europy przyniósł kolejne dobre wyniki polskich zawodników. Do finału biegu na 400 metrów awansowały trzy zawodniczki, które w środę powalczą o medale. W zwieńczającym dzień finale na 100 metrów kobiet Ewa Swoboda otarła się o podium i zajęła 4. lokatę. Były też i niemiłe akcenty jak porażka Malwiny Kopron w eliminacjach rzutu młotem.

Przemysław Babiarz pozdrowił na wizji nieżyjącego Sławomira Majusiaka

Wtorkowa sesja wieczorna przyciągnęła na stadion olimpijski w Monachium ogromną liczbę kibiców. Widownia żywiołowo reagowała na sukcesy niemieckich zawodników, których było sporo. Emocje udzieliły się też komentującym zmagania w telewizji publicznej Przemysławowi Babiarzowi i Sebastianowi Chmarze. Pierwszy z wymienionych przed finałem biegu na 5000 metrów mężczyzn zaliczył solidną wpadkę.

"Niby jestem zadowolona, niby nie" - Swoboda gorsza tylko od Szewińskiej

Gdy zawodnicy przygotowywali się do startu, Babiarz przypominał historię sukcesów reprezentantów Polski w tej konkurencji. Nawiązał do złotego medalu Zdzisława Krzyszkowiaka z 1958 roku ze Sztokholmu i innych medalowych występów. - Mieliśmy kiedyś mistrza Europy, to Zdzisław Krzyszkowiak, który wygrał w Sztokholmie na 5 i 10 kilometrów. Drugie miejsca zajmował Kazimierz Zimny oraz ostatnio brąz Sławomira Majusiaka. Ostatnio, czyli 30 lat temu. Pozdrawiamy Sławomira Majusiaka - powiedział na antenie TVP.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego gdyby nie fakt, że Majusiak zginął tragicznie 5 grudnia 2021 roku w wieku 57 lat. Były sportowiec, który według informacji córki zmagał się z depresją, spadł z dachu centrum handlowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Jak do tej pory Polacy mają w dorobku dwa medale. Złoto w maratonie kobiet wywalczyła Aleksandra Lisowska, a drużynowo panie w tej konkurencji wywalczyły brąz. W środę może to się jednak zmienić, bowiem we wspomnianym już finale 400 metrów kobiet pobiegną Natalia Kaczmarek, Anna Kiełbasińska i Iga Baumgart-Witan. Szczególne nadzieje na medal można wiązać z występem Kaczmarek i Kiełbasińskiej, które wygrały swoje półfinały. Plan środowych startów Polaków można znaleźć ---> TUTAJ.