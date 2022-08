Swoboda najlepsza od czasów Szewińskiej. Wielki finał. A finisz zadziwił

Na poprzednich mistrzostwach Europy, które odbyły się w Berlinie w 2018 roku, Swoboda odpadła w półfinale. Do Monachium przyjechała z jasnym celem - minimum jest awans do finału. Do tego potrzebny Polce był tylko jeden bieg - Swoboda, jako 4. zawodniczka europejskiego rankingu, nie musiała biegać w eliminacjach. W półfinale była 2., osiągając świetny wynik 11,22 s.

Polka nie miała jednak zbyt wiele czasu na odpoczynek i koncentrację przed finałem mistrzostw Europy. Swój bieg kończyła tuż przed 21:00, a finał kobiet na 100 metrów zaplanowano na 22:25.

Ewa Swoboda o krok od medalu ME w Monachium

Ewa Swoboda świetnie wystartowała, będąc w czołówce. Polka na kolejnych metrach traciła jednak dystans do liderek. Brytyjka Dina Asher-Smith doznała kontuzji w trakcie biegu, odpadając z walki o medale. To wykorzystała Swoboda, która z wynikiem 11,18 s dobiegła do mety na 4. miejscu.

Finisz trzech najlepszych zawodniczek był zadziwiający. Wszystkie "zmieściły" się w 0,01 sekundy. Złoto zdobyła Niemka Gina Lueckenkemper z czasem 10,99, takim samym jak srebrna Szwajcarka Mujinga Kambundji, a brąz zdobyła Brytyjka Daryll Neita z czasem 11,00. Polka musiałaby więc pobić rekord życiowy i złamać granicę 11 sekund, by włączyć się do walki o medal.

Swoboda wpadła na metę. I szeroki uśmiech. Plan minimum już zrealizowała

Sam awans do finału mistrzostw Europy w wykonaniu Swobody już był znakomitym wynikiem. To dopiero drugi raz od 1974 roku i złota Ireny Szewińskiej, gdy polska sprinterka wystartowała w finale na 100 metrów. Poprzednio zrobiła to Daria Onyśko w 2006 roku, gdy zajęła 8. miejsce.

Do finału nie awansowała za to Magdalena Stefanowicz. Jej wynik 11,43 s wystarczył na 7. miejsce w półfinale. Wicemistrzyni świata juniorów z 2017 roku podkreśliła w rozmowie z TVP Sport, że to dopiero jej pierwszy start na międzynarodowej imprezie seniorskiej. I liczy, że w przyszłości będzie w stanie włączyć się do walki o awans do finału.