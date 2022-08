"Aniołki" rządzą w Monachium. Kiełbasińska i Kaczmarek wygrały półfinały. Trzy Polki w finale

W poniedziałek rozpoczęły się lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Monachium. Organizatorzy już wcześniej podjęli decyzję, że 12 najlepszych biegaczy na tegorocznych listach europejskich ma zapewniony automatyczny awans do półfinałów. Skorzystały na tym m.in. reprezentantki Polski, Natalia Kaczmarek, Anna Kiełbasińska i Justyna Święty-Ersetic. Iga Baumgart-Witan musiała natomiast przebijać się przez wcześniejsze fazy eliminacji.

We wtorek nasze panie stanęły do walki o awans do finału rywalizacji na 400 metrów. Biało-Czerwone zaprezentowały się kapitalnie. Aż trzy z nich zobaczymy w decydującym starciu o medale. Awansowały Natalia Kaczmarek, Anna Kiełbasińska i Iga Baumgart-Witan. Niestety Justyna Święty-Ersetic zajęła dopiero szóste miejsce w swoim biegu półfinałowym i zakończyła już start w tej konkurencji.

Fantastyczną formę potwierdziły natomiast pozostałe Polki. Anna Kiełbasińska wygrała pierwszy półfinał z czasem 50,45 s. Na finiszu wyprzedziła Lieke Klaver, która prowadziła od startu. Na trzecim miejscu finiszowała natomiast Iga Baumgart-Witan z czasem 51,17 s.

W drugim półfinale najlepsza okazała się natomiast Natalia Kaczmarek, najszybsza z Polek w tym sezonie. Linię mety przekroczyła z czasem 50,40 s. W pokonanym polu zostawiła m.in. słynną Brytyjkę Christine Ohuruogu.

Finał biegu na 400 metrów kobiet zaplanowano na środę. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 22:00.

