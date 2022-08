Baumgart-Witan zirytowana po eliminacjach. "Te zasady są bardzo krzywdzące"

Iga Baumgart-Witan w poniedziałek awansowała do półfinału biegu na 400 metrów. Po swoim występie Polka wyraziła niezadowolenie wobec wprowadzonej przed ME zasady. - To bardzo krzywdzące - powiedziała w rozmowie z TVP Sport.

