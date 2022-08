Złoto i brąz dla Polski w pierwszym dniu lekkoatletycznych ME. Ale były i wpadki [PODSUMOWANIE]

Znakomicie dla Polak闚 rozpocz窸a si rywalizacja w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Monachium. Z這to w kobiecym maratonie zdoby豉 Aleksandra Lisowska, a Polki zdoby造 br您 w rywalizacji dru篡nowej. Po zaskakuj帷o dobrym otwarciu mistrzostw przysz這 tak瞠 pierwsze rozczarowanie. Do fina逝 pchni璚ia kul kobiet nie awansowa造 Paulina Guba i Klaudia Kardasz.

Z r騜nym szcz窷ciem startowali Polacy w eliminacjach biegu na 100 metr闚. Do p馧fina堯w awansowali Przemys豉w S這wikowski i Dominik Kope, natomiast odpad Adrian Brzezi雟ki. Z kolei w rywalizacji kobiet awans do p馧fina逝 wywalczy豉 Magdalena Stefanowicz.

Guba cieniem samej siebie. Obro鎍zyni tytu逝 poleg豉 na ME

安ietne biegi Igi Baumgart-Witan i Micha豉 Rozmysa

安ietny bieg w eliminacjach rywalizacji kobiet na 400 metr闚 zaliczy豉 Iga Baumgart-Witan. Jedyna Polka, kt鏎a musia豉 walczy o awans do p馧fina逝, pewnie wygra豉 sw鎩 bieg z wynikiem 51,09 s. Po swoim biegu nie kry豉 jednak irytacji faktem, 瞠 12 czo這wych zawodniczek listy zg這sze nie musia造 walczy o awans do p馧fina堯w.

R闚nie znakomicie poradzi sobie w eliminacjach biegu na 1500 metr闚 Micha Rozmys. Polak od pocz徠ku biegu trzyma si w czo堯wce, po czym zaatakowa na ostatnim okr捫eniu, odskoczy od rywali i pewnie pobieg po zwyci瘰two, wygrywaj帷 z czasem 3:37,36.

Haratyk i Bukowiecki bez medalu w finale pchni璚ia kul

Micha Haratyk i Konrad Bukowiecki rano walczyli w eliminacjach pchni璚ia kul, by wieczorem walczy o medale. Polakom do czo這wej tr鎩ki jednak nieco zabrak這. Haratyk z wynikiem 20,90m zaj掖 5., a Bukowiecki z wynikiem 20,74m 6. miejsce. Mistrzem Europy zosta Chorwat Filip Mihaljevi (21,88m), kt鏎y wyprzedzi Serba Armina Sinancevicia (21,39m) i Czecha Tomasa Stanka (21,26m).

Nieudany start zaliczy造 z kolei Polki w eliminacjach rzutu dyskiem. Do fina堯w nie awansowa造 Karolina Urban (54,33 m) i Daria Zabawska (56,54 m). Do awansu potrzebne by這 minimum 57,04 m. Z kolei do fina逝 tr鎩skoku nie awansowa Piotr Tarkowski, kt鏎y po spaleniu swojej pierwszej pr鏏y, nie przyst徙i do dw鏂h kolejnych.

Bardzo dobry dzie rywalizacji w dziesi璚ioboju Paw豉 Wiesio趾a

Bardzo dobry pierwszy dzie rywalizacji w dziesi璚ioboju zaliczy z kolei Pawe Wiesio貫k. Cho w biegu na 100 metr闚 by dopiero 9., osi庵aj帷 wynik 11,07 s (rekord 篡ciowy 10,74 s), to potem znacznie poprawi swoj dyspozycj. Najpierw skoczy najdalej w tym roku w dal (7,45 m), a potem zaliczy rekord sezonu w pchni璚iu kul (15,11 m). Do tego Wiesio貫k osi庵n掖 a 2,02 m w skoku wzwy. Na zako鎍zenie dnia Polak przebieg 400 metr闚 w czasie 49,88 s, przez co spad w klasyfikacji dziesi璚ioboju na 5. miejsce, z wynikiem 4205 punkt闚.

Ale jak zapowiedzia w rozmowie z TVP Sport, b璠zie walczy jeszcze o medal. - Jest bardzo dobrze, wracam przecie po powa積ej kontuzji. Najgorsze jest to, 瞠 na 400 pobieg貫m wolniej od Natalii Kaczmarek, a da貫m z siebie wszystko. Mia貫m uraz przywodziciela, kontuzja mi窷nia brzucha. Ale mam jeszcze sporo si造, b璠 walczy o czo堯wk - podkre郵i Wiesio貫k.

Klasyfikacja medalowa po I dniu lekkoatletycznych ME: