Mistrz świata pobity. Potem wrzucili go do morza [WIDEO]

Anderson Peters zdobył złoty medal w rzucie oszczepem na ostatnich lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Eugene. Sportowiec z Grenady rzucił oszczepem w szóstej serii na odległość 90,54 m i tym samym obronił tytuł z 2019 roku z Dausze. Peters po powrocie do ojczyzny, w trakcie jednej z imprez, wdał się w kłótnię z kilkoma mężczyznami.

Mistrz świata w rzucie oszczepem pobity i wrzucony do morza. Służby zatrzymały obywateli Trynidadu i Tobago

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z udziałem Andersona Petersa na statku Harbor Master Cruises w Grenadzie. Lekkoatleta wdał się w bójkę z pięcioma mężczyznami podczas imprezy i po otrzymaniu kilku ciosów został wrzucony do morza. "Caribbean National Daily", powołując się na stołeczny oddział policji poinformował, że kilku członków załogi, pochodzących z Trynidadu i Tobago, trafiło do aresztu po tym incydencie. Tamtejsze źródła także informują, że statek należał do syna ministra handlu w Grenadzie.

- Nie ma słów, które odpowiednio wyrażą żal, rozczarowanie i konsternację z powodu tego, co widzieliśmy w wideo z udziałem Andersona Petersa - poinformował Brian Lewis, prezes Karaibskiego Stowarzyszenia Komitetów Olimpijskich (CANOC). - Jestem zasmucony tym, co zobaczyłem. W tę kłótnię była wmieszana sportowa ikona naszego kraju, czyli Anderson Peters. Mam nadzieję, że śledztwo w tej sprawie będzie szybkie - dodał Dickon Mitchell, premier Grenady.

Grenadyjski Komitet Olimpijski poinformował, że Andersonowi Petersowi nic wielkiego się nie stało i doznał kilku niegroźnych urazów. Federacja potępiła także napaść na lekkoatletę.