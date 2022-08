Dawid Tomala rezygnuje z ME w Monachium. "Nie żałuję tej decyzji"

W poniedziałek poznaliśmy skład reprezentacji Polski na lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Monachium, które odbędą się w dniach 15-21 sierpnia. Na liście opublikowanej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki zabrakło Dawida Tomali. Jeden z naszych największych faworytów do medalu, musiał zrezygnować z udziału w prestiżowej imprezie.

Dawid Tomala nie wystartuje na ME w Monachium. Mistrz olimpijski musi zająć się leczeniem kontuzji kolana

Mistrz olimpijski z Tokio w chodzie na 50 kilometrów powody takiej decyzji zdradził w rozmowie z Polish Athletics, czyli oficjalnym kanałem PZLA na YouTube. Jak się okazuje, 32-latek już od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją kolana. Uraz uniemożliwił mu skuteczną rywalizację o medale podczas niedawnych mistrzostw świata w Eugene. Tam zajął dopiero 19. miejsce w rywalizacji na 35 kilometrów. Tomala uznał, że nadszedł czas, by zająć się leczeniem.

- Nie jadę na mistrzostwa Europy z tego względu, że chciałbym zadbać o swoje zdrowie. To, co się za mną ciągnie przez cały sezon, czyli ból kolana, był jednym z czynników, które o tym zadecydowały. Ten sezon jest bardzo długi, a ja bardzo późno w niego wszedłem. Dlatego nie uzyskałem formy na MŚ takiej jak bym chciał, ponieważ moje przygotowania były przesunięte o jakieś 4-5 miesięcy, a to jest przepaść jeżeli chodzi o zawodowy sport - powiedział.

- Podjąłem taką decyzję, nie żałuję jej. Będę mógł teraz skupić się na zdrowiu, na wypoczynku i już nie mogę doczekać się przyszłego sezonu. Chcę walczyć o najważniejsze trofea. W tym sezonie nie udało się, mimo że walczyłem - wytłumaczył. - Jeździłem od lekarza do lekarza, szukałem tej diagnozy. Znaleźliśmy ją, ale jeśli chodzi o leczenie, niestety nie jest ono tak szybkie - dodał.

Pod nieobecność Dawida Tomali, presja związana z oczekiwaniami medalowymi spadnie na innych naszych reprezentantów. Łącznie kadra Polski na ME w Monachium składa się z 81 sportowców. Jej pełny skład publikowaliśmy w tym miejscu.

